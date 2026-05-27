查毅超將出任新田科技城公司主席 獲政府注資100億啟動發展 科技園主席由鍾郝儀接任

政府今日（5月27日）公布，委任鍾郝儀為香港科技園公司董事局主席，由今年7月1日起生效，任期兩年，接替任期於6月30日屆滿的現任科技園公司董事局主席查毅超。而查毅超將會擔任新成立的新田科技城有限公司董事局主席。

政府指，將於今年上半年成立新田科技城公司，全力推動新田科技城210公頃創科用地發展。經獲行政長官批准，政府委任查毅超為新田科技城公司董事局主席，由2026年7月1日起生效，任期三年。

今年《財政預算案》公布，政府將於今年內成立專屬公司，並建議注資100億元起始資金，帶動市場資源提速發展，推動開發相關用地。創新科技及工業局將於今年上半年內向財政司司長尋求批准註冊成立一間非法定、由財政司司長法團全資擁有的有限公司，定名為新田科技城有限公司。

創新科技及工業局局長孫東指，查毅超是一位資深工業家，擁有豐富的公共服務經驗，由2018年起出任科技園公司董事局主席，在其卓越領導下，科技園公司已為新田科技城約20公頃創科用地進行規劃研究。深信在查的帶領下，新田科技城將成為香港未來新興科技產業發展的重鎮，以及發展新質生產力的重要基地。

政府提到，管治架構方面，新田科技城公司的董事局成員將由政府委任。董事局將包括主席、官方和非官方董事。官方董事將包括創新科技及工業局常任秘書長、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務），以及創新科技署署長。政府會透過官方董事直接參與新田科技城公司的重大決策，確保新田科技城的發展和營運方向與國家及香港特區的方針完全一致。非官方董事則來自不同背景和界別，廣納政府以外的專業意見。

局方將爭取在今年內完成一系列籌備工作，包括委任董事局非官方董事、公開招聘行政總裁及其他主要人員、土地批撥，以及就起始資金向立法會申請撥款等，讓新田科技城公司盡快投入運作。

鍾郝儀將接任科技園公司主席。資料圖片

鍾郝儀接任科技園主席

至於接任科技園公司主席的鍾郝儀，本身亦於2017年至2023年獲擔任科技園公司董事局成員。孫東歡迎有關任命，指鍾女士在創科領域擁有豐富經驗，在她的領導下，科技園公司將繼續支援本地創科企業的發展，締造一個更有活力的創科生態圈。

政府同時宣布，財政司司長委任兩名新成員加入科技園公司董事局，並再度委任七名現任成員，由2026年7月1日起生效，任期兩年。新成員分別為趙偉仁教授及蒙美玲教授，接任任期屆滿的馬桂宜、黃永光。