Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

查毅超將出任新田科技城公司主席 獲政府注資100億啟動發展 科技園主席由鍾郝儀接任

社會
更新時間：10:31 2026-05-27 HKT
發佈時間：10:31 2026-05-27 HKT

政府今日（5月27日）公布，委任鍾郝儀為香港科技園公司董事局主席，由今年7月1日起生效，任期兩年，接替任期於6月30日屆滿的現任科技園公司董事局主席查毅超。而查毅超將會擔任新成立的新田科技城有限公司董事局主席。

政府指，將於今年上半年成立新田科技城公司，全力推動新田科技城210公頃創科用地發展。經獲行政長官批准，政府委任查毅超為新田科技城公司董事局主席，由2026年7月1日起生效，任期三年。

今年《財政預算案》公布，政府將於今年內成立專屬公司，並建議注資100億元起始資金，帶動市場資源提速發展，推動開發相關用地。創新科技及工業局將於今年上半年內向財政司司長尋求批准註冊成立一間非法定、由財政司司長法團全資擁有的有限公司，定名為新田科技城有限公司。

創新科技及工業局局長孫東指，查毅超是一位資深工業家，擁有豐富的公共服務經驗，由2018年起出任科技園公司董事局主席，在其卓越領導下，科技園公司已為新田科技城約20公頃創科用地進行規劃研究。深信在查的帶領下，新田科技城將成為香港未來新興科技產業發展的重鎮，以及發展新質生產力的重要基地。

政府提到，管治架構方面，新田科技城公司的董事局成員將由政府委任。董事局將包括主席、官方和非官方董事。官方董事將包括創新科技及工業局常任秘書長、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務），以及創新科技署署長。政府會透過官方董事直接參與新田科技城公司的重大決策，確保新田科技城的發展和營運方向與國家及香港特區的方針完全一致。非官方董事則來自不同背景和界別，廣納政府以外的專業意見。

局方將爭取在今年內完成一系列籌備工作，包括委任董事局非官方董事、公開招聘行政總裁及其他主要人員、土地批撥，以及就起始資金向立法會申請撥款等，讓新田科技城公司盡快投入運作。

鍾郝儀將接任科技園公司主席。資料圖片
鍾郝儀將接任科技園公司主席。資料圖片

鍾郝儀接任科技園主席

至於接任科技園公司主席的鍾郝儀，本身亦於2017年至2023年獲擔任科技園公司董事局成員。孫東歡迎有關任命，指鍾女士在創科領域擁有豐富經驗，在她的領導下，科技園公司將繼續支援本地創科企業的發展，締造一個更有活力的創科生態圈。

政府同時宣布，財政司司長委任兩名新成員加入科技園公司董事局，並再度委任七名現任成員，由2026年7月1日起生效，任期兩年。新成員分別為趙偉仁教授及蒙美玲教授，接任任期屆滿的馬桂宜、黃永光。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
21小時前
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚
影視圈
17小時前
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散紙?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
外遊返港必用? 港鐵站新設「神機」處理外幣散紙?  2xchange兌換機支援12種外幣即換港幣現金
生活百科
18小時前
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
佛誕連假結束大批港人滯留深圳口岸？Threads熱議5大出逃攻略 網民提醒：唔駛留通宵
旅遊
19小時前
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光 孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦 揸機與粉絲自拍展紳士風度
蔡一傑癌細胞擴散最新狀態曝光  孤身落茶餐廳素顏憔悴身形消瘦  揸機與粉絲自拍展紳士風度
影視圈
2小時前
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
「鼎爺女友」兒子馬貫東親父曝光  跟Viva離婚多年去年離世  馬貫東從沒怨恨披麻戴孝送最後一程
影視圈
18小時前
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
羅蘭兩個月前再跌傷身體狀況響警號 行動緩慢需工人攙扶 親解離巢真相：有嘢做都唔想退休
影視圈
13小時前
05:23
星島申訴王 | 殯儀經紀稱被報夢「床邊指點揀靈堂」 家屬斥連串謊言：連姓氏歲數都寫錯
申訴熱話
3小時前
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
夏天香蕉放室溫容易壞！專家教5步保鮮秘訣 保存1個月不軟爛發黑
食用安全
3小時前
星島申訴王｜床具連鎖店商場搞活動疑聘黑工 直擊入境處「放蛇」即場拘4人
申訴熱話
15小時前