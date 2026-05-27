宏福苑大火半年｜殉職消防員何偉豪未婚妻再訴思念：從未試過分開逾七日 好掛住你

宏福苑大火於去年11月28日發生，至昨日(26日)已發生半年。殉職消防隊目（追授）何偉豪未婚妻Kiki在社交平台發文，指自己自何偉豪出班後，未試過分開多過7日，並再次表達她對何偉豪的思念，「好掛住你」。

相關新聞：宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」

何偉豪與未婚妻Kiki 原定於去年除夕結婚，惟一場大火令二人天人永隔。Kiki對上一次發文已是3月5日，當日是宏福苑大火發生百日，Kiki 表達到何偉豪的不捨。至昨日大火發生半年，Kiki再次發文，一開始便寫道「半年了」，從未試過與對方分開超過7日，如今已相隔半年：「你最近過得好嗎？有無好好照顧自己？有無返嚟睇下我同（柴犬）多豬？好掛住你……」

網民亦在社交平台下留言，指Kiki要保重，「我相信香港人都記得何sir嘅付出」、「他(何偉豪)永遠在天空上望住你，你要好好生活」、亦希望Kiki「一定要愛惜自己，每日過得好好的」。

早前舉行的宏福苑聽證會透露何偉豪殉職的情況。當日何偉豪原定任務是前往宏昌閣2701室，營救兩名被困長者，在救援途中，見到居民正急於逃生，遂決定停下腳步引導及協助他們撤離，及後誤入宏泰閣，登上25樓，最終被困在高層，在極度惡劣及高熱的情況下，被迫除下部分裝備，並打破31樓的窗戶企圖尋找一線生機或經棚架逃生，最終卻不幸從高處墮下。

相關新聞：

宏福苑聽證會︱消防副處長憶述何偉豪落單過程：隊友一直以為隨隊 料登上宏泰閣25樓方發現無同袍

宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪裝備散落火場走廊 呼吸氣瓶無氣 區長形容損壞情況罕見

宏福苑聽證會︱一文盡覽消防到場、救援行動、何偉豪求救時間線 指揮官：火勢蔓延之快「從未遇過」

宏福苑聽證會︱殉職消防何偉豪落單闖宏泰閣高層 處方無相關紀錄 同袍收「Mayday」求救時感意外