天氣酷熱｜低壓槽來襲 天文台再調高周五氣溫預測 直飆34°C濕熱有驟雨及狂風雷暴

高空反氣旋正覆蓋華南沿岸及南海北部，酷熱天氣警告現正生效。天文台今日（27日）預測一道低壓槽靠近華南沿岸，周五（29日）日間酷熱，氣溫飆升至34°C，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。周六（30日）大致多雲，氣溫介乎27°C至30°C有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。在正午時分，本港各區氣溫普遍上升至32°C以上。

正午各區氣溫上升至32°C

位於雅蒲島附近的熱帶低氣壓已命名為薔薇。在正午12時，熱帶低氣壓薔薇集結在雅蒲島之西北約50公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強。

天文台預測下午及今晚，天氣大致天晴，日間酷熱，氣溫介乎29°C至33°C，吹和緩南至西南風。

周四氣溫介乎29至33°C

根據天文台九天天氣預報，高空反氣旋會在未來一兩日持續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣，明日（28日）氣溫介乎29°C至33°C。隨著一道低壓槽靠近華南沿岸，周五（29日）日間酷熱，氣溫飆升至34°C，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。

周六最高氣溫回落至30°C

而一股偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解，周六（30日）大致多雲，最高氣溫回落至30°C，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；周日（31日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎27°C至31°C。

又一廣闊低壓槽下周來襲

另外，天文台又預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為南海中部帶來不穩定天氣，下周一（6月1日）部分時間有陽光，氣溫介乎27°C至32°C，局部地區有驟雨。此外，熱帶氣旋薔薇會在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。