認收114萬元給予優待 總督察何兆東判囚2年半 須交還全數賄款

曾譽為警隊「明日之星」的40歲總督察何兆東，夫婦2年間收受商人逾114萬元現金、名牌童裝及手袋等禮物，以在履行職務期間優待對方，包括中止調查對方涉襲擊案件及多次洩漏警隊內部調查資料。經認罪協商，何兆東早前承認公職人員行為失當等4罪，其妻何姸穎的教唆接受利益罪則獲准存檔法庭。時任上司求情指何兆東乃「罪惡剋星」，對犯案深感震驚。暫委法官韋漢熙今午在荃灣法院判處何兆東監禁30個月，須交還涉款114萬元。

曾被讚「罪惡剋星」因母患癌公僕變成「私僕」

韋官引述辯方求情指何兆東中學畢業自名校，赴美修讀加州大學洛杉磯分校心理學及政治科學，以一級榮譽畢業，回港翌年投身警隊，10年內晉升至總督察，上司評價極高，稱許何兆東為最好的總督察。韋官續指何兆東工餘時經常參與警隊義工服務，為長者主講防騙講座等，由於何兆東精益求精，又要獨力承擔家庭包括父母開支，在母親患癌後遇上本案商人，令何兆東走上歪路。韋官引用何兆東求情信中，自言由公僕變成「私僕」、「軍師」，「墮入了出賣靈魂的深淵」，忘記初衷濫用公權力，並為動搖警隊公信力而致歉。韋官提到何兆東上司形容其為「罪惡剋星」，剛直不阿，對其犯案感到震驚。

執法表現有勇有謀惜犯案令警隊蒙污

韋官評論指從眾多指揮官的嘉許信等可見，何兆東是出色警員，執法表現有勇有謀，對維持治安有莫大貢獻，執法方式更獲警隊廣泛使用，曾令色情場所林立的尖沙咀香檳大廈，由罪惡溫床變成重建項目，年輕有為。韋官續指可惜何兆東犯案令警隊蒙污，動搖警隊公信力，削弱香港法治，玷污廉潔形象，牴觸香港核心價值。

不當干擾調查 見面談收入開支繼而收賄

韋官判刑指何兆東初次收受賄前不當地干擾調查，刪除尋求法律意見的建議，在沒有徵詢上司情況下提早解除商人保釋，再單獨向對方談及收入，開支緊絀，令對方意會，何兆東藉此收取50萬元，為數不少，過程中毫不推搪，直接道謝，從此一子錯滿盤皆落索。韋官續指何兆東身為總督察隱瞞上司指示下屬偏袒涉案商人，罪行嚴重，其後16個月內六度收受逾64萬元利益，淪為私僕，為時不短，4罪分別以監禁2年6個月至3年9個月為量刑起點。

失住屋退休福利及參與義工服務獲額外減刑

韋官考慮到何兆東坦白認罪悔改，減刑3分1，再因失去住屋、退休福利等以及經常參與義工服務，額外減刑2個月，共囚30個月，並須歸還涉案114萬元。韋官最後寄語何兆東刑滿後重新振作，運用自己才幹服務社會，才是回饋社會的最好方式。

認公職人員行為失當及受賄共4罪

被告何兆東被控2項公職人員接受利益及3項藉公職作出不當行為罪；其妻36歲何姸穎被控協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。控辯雙方認罪協商下，何兆東早前承認2項公職人員接受利益及2項借藉公職作出不當行為罪，餘下1罪及其妻被控的1罪則獲准存檔法庭。

案件編號：DCCC1388/2024

法庭記者：陳子豪