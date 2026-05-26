鮮魚行學校獲批下學年與基全小學合併 將安排兩校學生參觀互訪

下學年收生不足，獲派0班小一的鮮魚行學校，校方早前透露擬與區內理念相近的辦學團體小學合併。鮮魚行學校校長施志勁今日（26日）向家長發通告，指校方接獲教育局正式通知，批准鮮魚行學校與中華基督教會基全小學的合併計劃方案。兩校將於2026年9月1日正式合併。

堅定延續「全面照顧基層學童」創校使命

施志勁表示，合併後，鮮魚行學校始終秉持「培養學生熱愛生命、熱愛學習，做個未來領袖」的辦學精神，並堅定延續「全面照顧基層學童」的創校使命。他指這份信念，不會因任何體制變動而動搖，又期望未來的學校是一所「有溫度、有高度、有廣度」的大角咀區指標學校。

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施志勁：改變的是校名與規模 對孩子愛護與責任不變

他亦在通告中鄭重承諾，稱「改變的是校名與規模，不變的是我們對每一位孩子的愛護與責任」。他又藉機會，港九鮮魚行總會、本人及全體教職同工，由衷感恩家長及社會各持分者一直以來的支持、信任與關愛。「前路縱有挑戰，但我們承諾：與您同行，攜手並肩，為孩子創造更好、更燦爛的未來。」

通告亦提到，為確保合併平穩有序，讓學生與教職員充分適應，規劃的合併前期準備工作如下（2025/26 學年）：

（一）全校層面

安排學生與家長參觀互訪、兩校體育比賽及科創共融活動；舉辦教職員工退修日活動

（二）學與教層面

兩校主題教研及課堂設計教師發展日；建立教學觀摩評課學習圈；推行科組集體共同備課會；7 月試後舉辦兩校主題共讀研習分享日

（三）校風與支援層面

學生支援運作經驗分享會與支援個案會議；開設暑期適應先修班。

請各位家長務必留意，學校將稍後分級舉行「合併前家長解說分享會」，詳細講解合併方案、課程銜接及照顧安排，懇請預留時間出席。