加電費︱中電下月起上調燃料調整費至42.6仙 加幅逾5%
更新時間：15:08 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:08 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:08 2026-05-26 HKT
中華電力有限公司今日（26日）宣布，由2026年6月1日起，燃料調整費為每度電42.6仙，按月升2.2仙、5.4%。
中電指出，於最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度收費39.4仙，而2026年6月的調整為每度+3.2仙，所以燃料調整費為每度收費42.6仙。
中電表示，燃料調整費可增加或減低電費單應付金額，會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。
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