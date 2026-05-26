六合彩︱頭獎1900萬今晚攪珠 即睇最旺號碼、幸運投注站！

第40期六合彩今晚（5月26日）9時30分攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,900萬元。今晚9時15分截止售票。

28號攪出次數最多

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號碼為28，攪出14次，其次為2、4、37、44、46，均攪出11次。

第40期六合彩今晚（5月26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,900萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 屯門市廣場最旺

馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。