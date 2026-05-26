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六合彩︱頭獎1900萬今晚攪珠 即睇最旺號碼、幸運投注站！

社會
更新時間：15:01 2026-05-26 HKT
發佈時間：15:01 2026-05-26 HKT

第40期六合彩今晚（5月26日）9時30分攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,900萬元。今晚9時15分截止售票。

28號攪出次數最多

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號碼為28，攪出14次，其次為2、4、37、44、46，均攪出11次。

第40期六合彩今晚（5月26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,900萬元。資料圖片
第40期六合彩今晚（5月26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1,900萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 屯門市廣場最旺

馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。

 

場外投注站

地址

頭獎次數

1

屯門市廣場

屯門市廣場第三期地段277號地下

48

2

中環士丹利街

中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

47

3

荃灣青山道

青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

41

4

尖沙咀漢口道

尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

41

5

上環干諾道西

上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖

41

6

觀塘廣場

觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15,M20,116號舖

37

7

九龍灣德福

九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

36

8

大埔廣場

安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

35

9

上水石湖墟

上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

35

10

大埔廣褔道

廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

30

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