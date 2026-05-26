7年前與未成年女友性交及肛交 女方留學了解性罪行後返港報案 男生認罪候判

23歲男生約於7年前與當時15歲女友在家中性交及肛交，其中肛交時女方曾要求停下，但男生未有住手，直到女方再三要求才作罷。涉案男生今於高等法院承認與未成年少女非法性交及肛交等兩罪，案情指兩人分手後，女事主到外國升學及對性罪行有更多了解，返港後決定報警。法官李素蘭押後案件至6月22日判刑，以待索取感化令和社會服務令報告，期間被告續准保釋。

女方同意性交及至肛交途中痛楚叫停

男被告以A作代號，他早前在交付程序中承認1項與年齡在16歲以下的女童非法性交及1項與21歲以下女童作出肛交罪，今於高等法院確認答辯及同意案情。法官考慮到，披露被告姓名可能會令女事主的身份被人認出，故頒令被告匿名。

案情透露，被告和事主X同齡，被告於2018年10月19日前往X家中，當日X的父母不在家，屋內只有X的家傭。2人在X的房間內性交，並有使用安全套。

翌年3月20日，被告在沙田住所內提出與X進行性行為，X同意。惟被告其後與X肛交，雖然他有使用X在香港同志遊行時取得的安全套和潤滑劑，X仍感到痛楚及要求被告停止。被告最初沒有理會，直到X再三要求停止，他才作罷。

X事後感抑鬱進一步了解性罪行後報案

2020年6月，X不再與被告聯絡，並在WhatsApp封鎖被告，她亦感到抑鬱及求診。後來X前往外國讀書及對性罪行有進一步了解，回想起上述事件後，她感到憂傷及在2022年回港時報警。被告被捕後在警誡下保持緘默，他在警方認人程序中被X認出。

辯方大律師張錦榮今求情時，強調被告案發時年僅15歲，仍是一個小男孩，犯案時並非一個強勢主導的角色。法官押後案件至6月22日判刑，以待索取感化令和社會服務令報告，期間被告續准保釋。

案件編號：HCCC54/2026

法庭記者：王仁昌