屯門中學校長涉於新加坡作不當行為 校董會急撲火：深表歉意 若違教師操守必嚴肅處理

屯門新會商會中學校長李卓興，近日在新加坡帶領學生交流團期間，疑因旅遊巴違泊問題與當地女保安發生爭執，並以粗言穢語辱罵對方，片段在網上發酵，事件亦已登上新加坡當地媒體頭版。新會商會中學法團校董會昨（25日）發聲明，指對此深表歉意。

校長涉爆粗辱女保安 校方：必按既定程序進行調查及跟進

校董會指，本月22日下午，學校的新加坡交流團因停車問題引發的事件，引起公眾關注及不安，校方對此深表歉意。學校及辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，必按既定程序進行調查及跟進。若有違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。

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校董會又指，學校已即時啟動危機小組處理事件，法團校董會亦高度關注，正積極向承辦旅行社了解事發經過，並要求提供相關資料。根據機制徹查事件，稍後將向全校師生及家長發信詳細交代情況。