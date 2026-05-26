天文台｜今年首發酷熱天氣警告 連續3日最高33°C 低壓槽周末靠近有驟雨狂風雷暴

高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部。此外，一個低壓區正為雅蒲島附近帶來不穩定天氣。天文台在今日（26日）上午7時45分發出今年首次的酷熱天氣警告。根據九天天氣預報，未來3日日間酷熱，最高氣溫高達33°C。

勞工處在下午1時30分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。

下午部分時間有陽光及酷熱

天文台預測，本港下午部分時間有陽光及酷熱，氣溫介乎29°C至33°C。今晚天氣大致多雲，吹和緩南至西南風，高地風勢間中清勁。

根據天文台九天天氣預報，高空反氣旋會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣，明日（26日）至周五（29日），日間酷熱，最高氣溫高達33°C。

周五周六有驟雨 局部地區有雷暴

天文台預料一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，周五（29日）稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，周六（30日）有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。而一股偏東氣流會在周末期間影響廣東沿岸，高溫天氣有所緩解。

此外，位於雅蒲島附近的低壓區會發展為熱帶氣旋，在未來數日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，大致移向台灣以東海域至琉球群島一帶。