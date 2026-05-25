猴痘︱內地通報兩宗確診 潛伏期曾到訪旺角「胡同」 防護中心設熱線尋顧客

衞生防護中心今日（25日）表示，接獲內地通報兩宗猴痘確診個案，兩名男患者於潛伏期內，均曾到訪旺角上海街一間名為「胡同」的處所，並有高風險接觸。當局已派員實地視察並展開接觸者追蹤，呼籲5月1日或之後曾到訪該處所的人士盡快致電熱線（2125 2373），以便接受健康評估及檢測。

翻查資料，「胡同」於2012年成立，是香港著名同性戀桑拿。

衞生防護中心呼籲5月1日或之後曾到訪該處所的人士盡快致電熱線（2125 2373）。

潛伏期同時逗留「胡同」數小時

防護中心表示，透過聯防聯控機制接獲內地衞生當局通報兩宗曾在香港有高風險接觸的猴痘確診個案。首宗個案涉及一名28歲男子，他於5月8日出現發燒及腹股溝腫痛；在潛伏期內，他曾於5月3日前往「胡同」並有高風險接觸。

第二宗個案涉及一名30歲男子，於5月15日下肢雙側出現皮疹；他曾於5月1日及5月3日前往上述處所。兩人互不認識，但於5月3日同一時段曾在該處所逗留數小時。兩人發病後的樣本檢測均對猴痘病毒呈陽性反應，目前情況穩定，正於內地接受治療。

自2022年至今，本港共錄得86宗猴痘個案（包括69宗本地及17宗輸入個案）。

處所未能提供顧客名單

防護中心認為兩人可能於該處所與受感染人士有高風險接觸而染病。當局已到場實地視察並開展接觸者追蹤，惟處所負責人未能掌握並提供顧客名單。中心已為處所員工提供健康教育，所有員工至今無出現病徵。

為跟進事件，當局已設立電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午6時運作。防護中心呼籲曾於5月1日或之後到訪上述處所的人士，特別是曾與陌生人有性接觸者，盡快致電熱線，以便當局提供健康評估並安排有病徵人士接受檢測。中心同時提醒醫護人員，如發現病人有相關病徵及活動史，應安排病人採樣。防護中心的接觸者追蹤和感染源頭調查仍在進行中，並會與內地衞生當局保持緊密溝通。防護中心的接觸者追蹤和感染源頭調查仍在進行中，並會與內地衞生當局保持緊密溝通。

港累計86宗猴痘 多涉高風險性行為

自2022年至今，本港共錄得86宗猴痘個案（包括69宗本地及17宗輸入個案），全部病人均為男性。流行病學調查顯示，絕大部分個案曾進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，或在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為。當局強烈建議高風險目標群組人士盡快接種猴痘疫苗，並提醒市民避免與懷疑感染者作密切身體接觸。