香港中律協訪東莞簽署合作備忘錄 攜手兩地仲裁界助企業「出海」

為對標國家「十五五」規劃，護航「企業出海」與涉外法治建設，香港中律協於5月24至25日組織10名理事及委員參訪東莞，香港中聯辦法律部一級調研員鄭丹以榮譽顧問身份出席指導。考察團期間分別到訪東莞仲裁委員會及廣州仲裁委員會東莞分會，並與兩間機構簽署《合作備忘錄》，標誌着香港與東莞將攜手合作，打造粵港澳大灣區仲裁優選地。香港中律協是「粵港澳企業出海專業服務聯盟」首批成員單位及入庫服務商。

香港中律協與東莞仲裁委員會簽署《合作備忘錄》。

香港中律協與廣州仲裁委員會東莞分會簽署《合作備忘錄》。

深化兩地法律合作 推廣香港普通法

行程期間，考察團參觀了港資東莞企業時代集團，並到訪東莞香港中心進行交流座談。活動獲東莞市台港澳事務局、東莞市外商投資企業協會及香港厚街同鄉會等大力協助，東莞市司法局、厚街鎮黨委、厚街鎮統戰辦、東莞市律師協會、東莞市貿促會、東莞民營企業投資商會等多個機構領導及企業負責人均有出席。

香港中律協在會上與東莞法律及仲裁界深入交流，構建高效溝通橋樑，期望透過資源對接及人才配對，互利共贏，共同服務企業「出海」。創會會長陳曼琪亦向內地企業分享了「港資港法港仲裁」及企業出海風險防範的專題內容。

香港中律協於5月24至25日組織10名理事及委員參訪東莞。

共建大灣區糾紛解決優選地

是次考察積極響應律政司司長的號召，在內地推廣香港普通法，促進內地出海企業與香港律師對接，並協助香港律師更積極深入交流及爭取加入內地仲裁機構的仲裁員名冊，實現兩地法律仲裁業務互利共贏。同時，香港中律協與東莞市律師協會將進一步加強合作並簽署合作協議，共同推進大灣區涉外法治建設。

參與是次考察的香港中律協代表包括創會會長陳曼琪、會長盧懿杏、理事陳家昇及張博彥，以及委員錢偉倫、江迪智、朱至溢、梁振雄、王思雅及譚英傑。