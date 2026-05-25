積金局發現疑偽造醫生紙申索提早提取強積金 交執法機關跟進申索被拒

積金局主席劉麥嘉軒表示，隨着「積金易」平台（「積金易」）全面運作，強積金行政工作由以往分散於不同受託人，轉為由「積金易」統一處理。這不僅提升整體效率，更有助加強計劃成員的退休保障，令懷疑欺詐個案「無所遁形」。「積金易」團隊早前在日常審批過程中，發現有疑似偽造醫生紙申索提早提取強積金的情況，團隊已將個案交由執法機關跟進，及拒絕有關申索。

劉麥嘉軒在網誌表示，一直以來，積金局與強積金受託人保持緊密溝通，就各類提早提取強積金嚴謹把關，防範不當申索。亦與其他執法機關合作，包括與警方建立有效通報機制，轉介可疑個案，以打擊違法行為。例如在去年，協助警方成功搗破一個涉嫌教唆計劃成員使用虛假文書，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由，非法提早提取強積金的犯罪集團。

劉麥嘉軒指，「積金易」團隊早前在日常審批過程中，發現有疑似偽造醫生紙申索提早提取強積金的情況。資料圖片

交執法機關跟進已拒絕有關申索

她指，「積金易」團隊是在早前日常審批過程中，發現有以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由提早提取強積金的申索個案，其提交的醫生證明書有可疑的情況。團隊隨即主動與證明書上的註冊醫生核實資料，發現該些證明書懷疑屬偽造，有關醫生因而及早知悉可能有不法分子盜用其身份作不當使用，提高警覺。而就最近發現的可疑個案，「積金易」團隊已交給執法機關跟進，亦已拒絕有關申索。

劉麥嘉軒表示，為全面打擊欺詐強積金的行為，在「積金易」啟用時，積金局早已作出部署。去年已主動與公私營醫療專業團體溝通，商討完善醫生證明書的核實機制、提高證明書內容的要求，以減低被濫用或偽造的風險。並聯同「積金易」團隊成立專責組，主動改善源頭防範工作，檢視提早提取強積金申索的審核機制，制定一系列措施，從監管、營運及執法層面多管齊下，加強對可疑申索的防範及阻嚇。

她提醒所有計劃成員，根據現行法例，計劃成員只可在特定情況下於65歲前提早提取強積金，包括「罹患末期疾病」及「完全喪失行為能力」，而申請必須提交符合法例要求的證明文件。任何偽造或使用虛假文書的行為，均屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，後果嚴重。

