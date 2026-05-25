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天文台︱市區氣溫一連四日高達33°C 勢發今年首個酷熱警告 新界多區或高見35°C

社會
更新時間：13:00 2026-05-25 HKT
發佈時間：13:00 2026-05-25 HKT

天文台表示，高空反氣旋會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。根據九天天氣預測，明日（26日）起一連四日市區氣溫將高達33度，大致天晴，日間酷熱；上水和打鼓嶺周二及周三更或高見35度。當最高氣溫達33度或以上，天文台或需發出今年首個酷熱天氣警告。

天文台或需發今年首個酷熱天氣警告

天文台亦預料，一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。而一股偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，該區氣溫稍為下降。

低壓槽周末靠近 有驟雨及雷暴

本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴及炎熱。吹和緩南至西南風，離岸風勢清勁，高地間中吹強風。展望未來兩三日大致天晴，日間酷熱。接近週末有幾陣驟雨。

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