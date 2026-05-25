長洲搶包山︱冧莊包山王包山后 郭嘉明龔子珊不言棄：明年繼續參賽！

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」決賽今晚順利完成，戰情激烈，郭嘉明和龔子珊成功衛冕包山王、包山后。郭嘉明表示，今次吸收了曾被DQ的經驗，因此選擇提早落地，「寧願喺限時落到嚟、計到分，起碼有機會攞到頭三名，好過DQ咗完唔到賽。」

被問到鍾玉川被DQ，郭指對方是一個很強的對手，相信汲取今次經驗後下次會做得更好。

龔子珊祝港產太空人黎家盈「平安上去，平安落嚟」

龔子珊表示，今年是自己第11年搶包山，是最激烈的一次，因為競爭對手黃嘉欣和前包山王都在她旁邊線道，因此自己的目標是盡快登頂，「咁樣機會大啲」。她又提及今年是連續第三年取得「包山后」殊榮，特別高興。被問及由塔頂到登頂的心態，她指自己是比黃嘉欣快一步到頂才有機會贏。

至於明年會否繼續參賽，龔指自己的心態和郭嘉明一樣，「有得玩多幾年就玩」，因為搶包山是一個挑戰體能，又具備節日性的活動。

龔子珊也祝賀今晚升空的港產太空人黎家盈「平平安安上去，平平安安落返嚟。」

攝影：劉駿軒