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長洲搶包山．直播︱郭嘉明和龔子珊成功衛冕包山王、包山后

社會
更新時間：00:43 2026-05-25 HKT
發佈時間：19:00 2026-05-24 HKT

【佛誕/長洲/太平清醮/飄色巡遊/色芯/搶包山】一年一度長洲搶包山決賽，將於5月25日凌晨零時在北帝廟遊樂場上演，12名晉身決賽的選手將爭奪各項殊榮，包括包山王、包山后，以及袋袋平安獎。郭嘉明和龔子珊衛冕包山王、包山后，二人分別得760分和999分。

黃志傑獲男子組季軍，得742分；郭俊賢獲男子組亞軍，得853分；馬學銘以177個包奪得「袋袋平安獎」。

郭嘉明「超前」落地 鍾玉川被DQ

踏正凌晨零時，文體旅局副局長劉震嗚鑼，12名選手隨即攀上包山，大戰一觸即發。各人迅速往包山頂進發，目標瞄準9分包；選手馬學銘出奇招，留在1分區希望取得袋袋平安獎。

比賽限時三分鐘，過了一分半左右，9分包已經所剩無幾，選手開始降落3分包區，繼續搶分。最後一分鐘的鈴聲響起，選手加快下降，有人盡最後努力，邊降落邊搶包。1號選手、力爭衛冕的郭嘉明率先落地，當時比賽時間尚餘接近30秒；12號選手鍾玉川未能在限時落地，料會被DQ。

記者約晚上9時半所見，排隊人龍超過100米。天氣炎熱，有人帶備地氈、矮凳，坐低「唞暑」。排頭位的張先生表示，已連續15年來觀看搶包山，今年更清晨近5點就來排隊，「早點來有好位。電視機看不到的東西，不如來這裏看」。

祖籍河北、在港定居26年的張女士表示，以往只在電視觀看搶包山，非常期待現場氣氛。她亦說，長洲太平清醮的活動很有特色，「我看到小孩站在桿子上，覺得很驚險，然後我看到扮演悟空、唐僧等神話人物，我一眼認出來。」

美國遊客：在包子上攀爬很新奇

美國遊客David表示，自己與太太Mary都熱愛攀登，認為在包子上攀爬很新奇，「很期待決賽。我沒有任何預測，有很多新發現」。他繼指，今早觀看飄色巡遊，陶醉於現場氣氛，「有很多人，每個人都面帶笑容，孩子們昂首挺胸。我們家鄉（加州）也有巡遊，但你根本沒機會靠近。在這裏，人們離（飄色）非常近，大家擠在一起，這帶來活力和快樂。」

David又說，來香港旅遊期間，參觀了大坑火龍文化館，觀看粵劇，更體驗了爬山，非常喜愛香港，「香港人非常友善熱情，文化非常有趣。香港真是太棒了。」

上海遊客李小姐與在港讀碩士的友人任小姐，今日來長洲一日遊。李小姐說，平安包吃起來「挺香」，飄色巡遊、搶包山等活動亦非常新奇，欣賞香港有保育好傳統文化，「我看網上圖片，（搶包山）是爬上塔頂搶包子，一些電影也有活動相關內容，挺期待他們往上拿包子。」

記者：蕭博禧

攝影：劉駿軒

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參賽者名單：

男子組決賽名單（9人）

  • 郭嘉明（選拔賽首名，46.03 秒）十屆「包山王」
  • 黃志傑（46.88 秒）
  • 梁尹聰（55.21 秒）
  • 馬學銘（55.91 秒）
  • 楊文雄（56.76 秒）
  • 黃子翹（56.76 秒）
  • 黃錦文（57.11 秒）
  • 郭俊賢（1 分 07.71 秒）2012年「包山王」
  • 鍾玉川（1 分 09.76 秒）2023年「包山王」

女子組決賽名單（3人）

  • 黃嘉欣（選拔賽首名，53.54 秒）六屆「包山后」
  • 龔子珊（55.25 秒）三屆「包山后」
  • 林秀蕾（1 分 06.34 秒）

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