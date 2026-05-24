Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長洲太平清醮︱截止中午逾一萬人次湧入長洲 新渡輪加開逾六成航班

社會
更新時間：15:15 2026-05-24 HKT
發佈時間：15:15 2026-05-24 HKT

【佛誕/長洲/太平清醮/飄色巡遊/色芯/搶包山】長洲太平清醮重點活動飄色巡遊，以及搶包山決賽都在今日（24日）佛誕舉行，吸引大批市民旅客乘坐渡輪前往長洲。新渡輪表示，由今早8時至中午12時，已接載逾10,000人次往長洲。

新渡輪指，已增加由中環開往長洲的航班數目逾六成，平均每小時安排3至4班航班由中環接載乘客往長洲參與於下午舉行的太平清醮會景巡遊。

新渡輪指，目前中環往長洲的班次密度及開航時間會因應現場情況，以及警方或有關政府部門的指示而調整，並已調配後備船隻加強服務，呼籲乘客耐心等候，緊守秩序，並遵照碼頭職員及現場警員指示進入碼頭登船。

攝影：蘇正謙、汪旭峰

相關新聞：

長洲太平清醮．直播｜飄色巡遊盛況！「小甯漢豪」攜加強招標妥諷刺圍標︱持續更新

長洲太平清醮︱烈日下人頭湧湧 老字號餅店推新產品吸客 備6萬個平安包應市

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
4小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
20小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-23 13:38 HKT
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
影視圈
6小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
6小時前
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
吳婉芳二子結婚｜百億豪門婚宴星光熠熠  曾志偉興奮拍片「大美人港姐」疑現身  鄭伊健夫婦變小粉絲
影視圈
3小時前
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
2026-05-23 10:00 HKT
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
吳婉芳二子結婚｜胡智同新婚妻早融入豪門家中  新郎手上有愛的紋身  老婆清純小鳥依人
影視圈
2小時前