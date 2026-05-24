長洲太平清醮︱截止中午逾一萬人次湧入長洲 新渡輪加開逾六成航班

【佛誕/長洲/太平清醮/飄色巡遊/色芯/搶包山】長洲太平清醮重點活動飄色巡遊，以及搶包山決賽都在今日（24日）佛誕舉行，吸引大批市民旅客乘坐渡輪前往長洲。新渡輪表示，由今早8時至中午12時，已接載逾10,000人次往長洲。

新渡輪指，已增加由中環開往長洲的航班數目逾六成，平均每小時安排3至4班航班由中環接載乘客往長洲參與於下午舉行的太平清醮會景巡遊。

新渡輪指，目前中環往長洲的班次密度及開航時間會因應現場情況，以及警方或有關政府部門的指示而調整，並已調配後備船隻加強服務，呼籲乘客耐心等候，緊守秩序，並遵照碼頭職員及現場警員指示進入碼頭登船。

攝影：蘇正謙、汪旭峰

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