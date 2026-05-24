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油價急升︱黃傑龍料兩電燃料費8月達高峰 電費或加一成 指港燈極端情況多燒煤發電屬合理

社會
更新時間：12:30 2026-05-24 HKT
發佈時間：12:30 2026-05-24 HKT

中東局勢持續不穩，美伊戰事仍未知何時完結，全球能源價格波動，電費會否因應燃料成本上漲而大幅加價，同樣受市民關注。能源諮詢委員會主席黃傑龍今日（24日）在電視節目《講清講楚》表示，5月份電費其實是反映今年1月至3月的能源價格，由於戰事在2月底爆發，因此目前電費尚未完全反映油價飆升的影響。

料8月燃料費加幅達高峰 電費或加一成

黃傑龍指兩電的「燃料調整費」是採用三個月平均值的實報實銷機制，預告隨着「滯後」浮現，6月份電費必定上調，料加幅會在8月份達到短期高峰，整體電費加幅或介乎5%至10%，提醒市民須有心理準備。

港燈日前宣布上調燃料調整費，6月每度電加5.3仙至31.3仙，升幅20.4%，又預告未來數月的燃料調整費仍會繼續攀升。港燈指不排除在極端情況下加大燃煤發電，黃傑龍認為相比起大規模停電帶來的無可估量經濟損失，形容短暫增加碳排放以保障能源安全是「理性方案」，相信市民會諒解。不過，他表明不同意純粹為了壓低電費而增加燒煤，指這與減碳大趨勢背道而馳。

倡投資內地核電等零碳能源 保障能源安全

黃傑龍認為，今次能源危機突顯過度依賴化石燃料的風險。他相信本港隨着邁向2050碳中和目標，未來天然氣發電比例將下降，並逐步被「零碳能源」取代，當中核能將扮演關鍵角色。他建議香港應善用本港綠色融資優勢，可投資內地核電、太陽能、風能等零碳能源項目，以確保未來有專屬、穩定且價格不受國際油價波動影響的電力供港。

$3補貼油公司須交帳目 成政府「把關」契機

香港油價「世一」、被指「加快減慢」，黃傑龍認為油公司最大問題在於透明度實在不足。他舉例柴油進口價曾由每公升4元急升至近12元，近期回落至約8元，但油站牌價卻高達36元。當中有約28元的龐大差額，當中涉及地價、人工及本港獨有的「奇怪折扣」，令外界難以評估油公司有否牟取暴利。

政府早前落實為商用柴油車提供每公升3元補貼，黃傑龍認為補貼計劃的其中一項重要附帶條件，是要求油公司向政府提交帳目並接受獨立核數師審查。他形容這是重要契機，讓政府能掌握油公司的價格結構從而為市民把關。長遠而言，他建議油公司可考慮引入「95汽油」，認為售價起碼能便宜10%。

 

 

 

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