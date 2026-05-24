佛誕天氣︱長洲中午氣溫高達31°C 周二多區料高見35°C 5.29起連落四日雨
更新時間：12:20 2026-05-24 HKT
發佈時間：08:23 2026-05-24 HKT
發佈時間：08:23 2026-05-24 HKT
【佛誕天氣/天文台/長洲/飄色巡遊/搶包山】天文台早前預料今年香港年平均溫度偏高，躋身歷年最高首十位的機會甚高。雖然尚未踏入六月，本港多區天氣已顯著炎熱，今日（24日）是佛誕，舉行飄色巡遊及搶包山的長洲，當區最高氣溫預計高達31度。至於市區預測最高溫度達32度，而上水、打鼓嶺等新界地區氣溫更達33度。
上水與打鼓嶺周二、三高見35度
根據天文台九天天氣預報，5月26日（周二）至5月29日（周五）期間，本港最高氣溫將維持在33度水平；當中周二及周三，上水與打鼓嶺等新界地區，氣溫預計更會高見35度。
低壓槽本周後期靠近華南沿岸
天文台表示，高空反氣旋會在未來數日持續覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區普遍晴朗，天氣漸轉酷熱。而受偏南氣流影響，明日廣東沿岸局部地區有驟雨。隨著一道低壓槽在本周後期靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。
本港地區今日部分時間有陽光及炎熱，早上局部地區有驟雨。日間市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，高地風勢清勁。展望未來數日漸轉天晴酷熱，但明早局部地區有驟雨。
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