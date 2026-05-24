Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛誕天氣︱長洲中午氣溫高達31°C 周二多區料高見35°C 5.29起連落四日雨

社會
更新時間：12:20 2026-05-24 HKT
發佈時間：08:23 2026-05-24 HKT

【佛誕天氣/天文台/長洲/飄色巡遊/搶包山】天文台早前預料今年香港年平均溫度偏高，躋身歷年最高首十位的機會甚高。雖然尚未踏入六月，本港多區天氣已顯著炎熱，今日（24日）是佛誕，舉行飄色巡遊及搶包山的長洲，當區最高氣溫預計高達31度。至於市區預測最高溫度達32度，而上水、打鼓嶺等新界地區氣溫更達33度。

上水與打鼓嶺周二、三高見35度

根據天文台九天天氣預報，5月26日（周二）至5月29日（周五）期間，本港最高氣溫將維持在33度水平；當中周二及周三，上水與打鼓嶺等新界地區，氣溫預計更會高見35度。

低壓槽本周後期靠近華南沿岸

天文台表示，高空反氣旋會在未來數日持續覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區普遍晴朗，天氣漸轉酷熱。而受偏南氣流影響，明日廣東沿岸局部地區有驟雨。隨著一道低壓槽在本周後期靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，有驟雨及雷暴。

本港地區今日部分時間有陽光及炎熱，早上局部地區有驟雨。日間市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，高地風勢清勁。展望未來數日漸轉天晴酷熱，但明早局部地區有驟雨。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
75歲獨居伯伯僅餘幾百蚊 師傅收$300維修費感內疚 見其一舉動竟秒變心安理得｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
富臨酒家長沙灣分店5.29結業！職員親證消息 網民熱議1原因退場
飲食
19小時前
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
移英港人生活大變 盤點5年他鄉故事 自爆私事：一習慣由每日做變一周兩次｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-23 13:38 HKT
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
吳婉芳二子胡智同低調結婚  契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱  美魔女顏值爆燈不輸新娘
影視圈
3小時前
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
八達通6批舊卡即將失效！聽到「嘟～嘟嘟」提示要換卡 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
周汶錡52歲生日群星到賀 張智霖臉色蒼白滿面倦容極憔悴 去年曾停工入院 早前拍劇太操勞？
影視圈
5小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
4小時前
白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內
01:56
白宮外驚傳十多響槍聲 槍手遭特勤局擊斃 特朗普當時身處府內
即時國際
4小時前
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
連鎖酒樓海鮮拼盤 $598四人餐歎齊龍蝦/蟶子/鮑魚/龍躉 全線4分店特價供應
飲食
2026-05-23 10:00 HKT
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生
影視圈
19小時前