神舟二十三號｜中大對黎家盈獲選為載人飛行任務乘組成員感振奮 形容是香港的光榮

香港載荷專家黎家盈獲選入神舟二十三號飛船乘組，明晚將發射升空，並在空間站執行半年任務，成為香港首名太空人。香港中文大學對黎家盈成為首名港人以載荷專家身份加入神舟二十三號乘組表示振奮，感謝國家對香港特區的支持。

能參與其中是香港的光榮

中大副校長（外務）姜里文表示，國家航天事業成果豐碩，令港人深感自豪，能參與其中是香港的光榮。香港特區載荷專家有機會親身在太空進行科研工作，不僅是香港歷史性的時刻，更充分體現國家對香港青年及科技人才的莫大信任與厚愛。他預祝神州二十三號任務圓滿順利，凱旋歸來。

他續說，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，具備頂尖的基礎科研環境，在國際合作、知識產權保護及科研成果的推廣上成為重要橋樑。在國家航天工程發展的道路上，香港一直積極參與，包括為國家的月球及火星探測任務提供系統、儀器和技術支援，以及於太空進行空間搭載實驗等。中大未來將持續深化跨領域科研合作，對接國家「十五五」規劃，深化內地與香港創科資源融通，全力助力國家建設科技強國、航天強國，貢獻香港與中大力量。

中大一直重視國家航天科研領域，近年成功發射全球首顆城市可持續發展AI衛星「港中大一號」；牽頭研發的「激光外差光譜儀」入選了國家「天問三號」火星探測任務，並主導了「天問三號」的核心儀器研製；研發的大豆固氮菌菌株「根瘤菌」及「隴黃大豆」亦成為本港首個於太空進行空間搭載實驗的農業研究項目，充分展現香港及中大在航天、生物科研領域的深厚實力。

相關新聞:

神舟二十三號｜孫東率團赴酒泉為黎家盈送行 讚「謙虛中藏智慧」 憶曾親自面試好奇一件事

神舟二十三號｜李家超祝賀黎家盈成首位港產航天員 感謝國家高度認可創科人才

神舟二十三號｜港產載荷專家黎家盈明升空 陳茂波：激發香港年青人對太空的想像和探索

神舟二十三號｜李慧琼讚黎家盈不斷突破自我 形容是女性及香港人驕傲

神舟二十三號｜黎家盈成首位港人載荷專家 查毅超博士 : 充分體現國家對香港創科人才高度信任

神舟二十三號｜ 中總恭賀黎家盈成第四批國家航天員 蔡冠深：充分體現中央對香港科研實力高度肯定

神舟二十三號︱港產太空人黎家盈將升空 港大恩師讚做事專注 信勝任航天任務

神舟二十三號︱黎家盈戒零食但獨愛雞蛋仔 教乘組同伴講「唔使客氣」