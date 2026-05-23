神舟二十三號｜市民感自豪盼更多港人參與航天 小朋友 : 長大後想成為太空人 !

神舟二十三號載人飛船明晚( 24日 )發射升空，參與任務者包括來自香港的載荷專家黎家盈。《星島頭條》記者今日( 23日 )到太空館，見到不少市民帶同子女前來參觀，感受「香港人上太空」的氣氛。多名市民均表示為此感到自豪，認為事件具象徵意義，並有助提升青少年對航天及科研的興趣。有小朋友指長大後想成為太空人，探索宇宙。

市民: 明日睇直播 冀未來有更多港人參與航天任務

鄧先生表示，為香港人能參與載人航天任務感到非常高興，又指平日會帶小朋友到科學館及太空館參觀，小朋友亦喜歡太空人方面的展覽。他指計劃收看明日的直播，並希望未來有更多香港人參與航天任務。

從事航空相關研究的王先生表示，對今次任務感到開心及自豪，認為對香港科研具啟發性，亦有助推動青少年科普教育，並稱會與家人一同收看升空直播。

麥先生感到非常興奮，形容過往覺得香港人參與航天任務很遙遠，如今終於實現，為此感到特別自豪。他指平時也很關注航天相關的新聞，明天打算收看直播。陳小姐表示，雖然平日不算特別留意航天新聞，但得知有香港人參與載人任務後感到很高興，「為首位港產太空人感到自豪」。她稱若明日有空會收看直播，認為值得香港人關注。

4歲小朋友 : 將來想成為太空人 飛到宇宙探索其他星球

多名家長帶同子女到場參觀。穿著太空圖案服裝的4歲蘇小朋友表示，很喜歡太空展品，認為太空很好看，又稱平日喜歡觀看太空電影及卡通片，將來想成為太空人，飛到宇宙探索其他星球。

分別為10歲和7歲的陳氏姊弟均表示，長大後希望成為太空人，盼有機會親身體驗太空生活。陳弟弟表示最喜歡月球和火星，又稱成為太空人就「可以在月球生活，又可以返地球」，形容「非常好玩」。陳姐姐表示對星球有興趣，長大後願意嘗試太空生活，認為「很有新鮮感」。

記者：蔡思宇

攝影 : 陳浩元

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