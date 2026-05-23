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天氣酷熱｜天文台料5.26起連續4日高達33°C 低壓槽下周後期靠近有驟雨雷暴

社會
更新時間：16:38 2026-05-23 HKT
發佈時間：07:18 2026-05-23 HKT

一股炎熱的偏南氣流正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋覆蓋該區及南海北部。天文台今日（23日）預料，下周二至五（26日至29日）天氣酷熱，最高氣溫均達33°C。

天文台預測今晚及明日（23日及24日）天氣大致多雲。明早局部地區有驟雨，最低氣溫約28°C。日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩南至西南風，高地風勢清勁。

天文台指，高空反氣旋會在未來數日持續覆蓋廣東沿岸及南海北部，該區普遍晴朗，天氣漸轉酷熱，明日（24日）及下周一（25日）部分時間有陽光及炎熱，氣溫介乎28°C至32°C，早上局部地區有驟雨；下周二至五（26日至29日）天氣酷熱，最高氣溫均達33°C，而受一股偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸局部地區有驟雨。

料低壓槽下周後期靠近華南沿岸

天文台又預料一道低壓槽會在下周後期靠近華南沿岸，該區有驟雨及雷暴，下周五（29日）部分時間有陽光，日間酷熱，氣溫介乎27°C至33°C，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

 

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