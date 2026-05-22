Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佛誕｜漁護署籲放生動物前須謹慎思量 將派員巡查熱門地點

社會
更新時間：22:47 2026-05-22 HKT
發佈時間：22:47 2026-05-22 HKT

佛誕將至，部分市民或會放生動物祈求積福。漁農自然護理署今日（22日）提醒市民，放生動物前必須謹慎思量。漁護署發言人，近年有市民進行放生動物活動時不當地放生動物，例如放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活。另外，若放生的動物屬外來物種或與本地生態不協調，有可能對自然生態造成負面的影響，政府並不鼓勵市民放生動物。漁護署會派員適時巡查有可能出現放生活動的地點，並進行宣傳和教育工作。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。
 
發言人重申，為保障動物福利，市民參與放生活動前必須謹慎思量，亦可考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。政府亦鼓勵市民支持及參與以科學為基礎的增殖放流，以代替不當的放生行為。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房署突擊巡查公屋！住戶公開「家訪」親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
房署突擊巡查「家訪」！公屋住戶公開親身經歷細節 「證明依家查得好嚴」
生活百科
11小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
2026-05-21 17:23 HKT
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途罰18.5億元人幣 老虎罰4.1億
中證監嚴厲處罰老虎、富途、長橋 涉非法跨境經營 依法沒收全部違法所得 富途罰逾18.5億元人幣 老虎罰4.1億
股市
6小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
2026-05-21 17:10 HKT
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
40歲男急性中風後腦幹死亡 捐贈多個器官救6命遺愛人間 聯合醫院設告別儀式致敬
醫生教室
12小時前
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
郭富城陪妻奔喪驚傳再接噩耗 愛駒「舞林密碼」搶救無效離世 曾奪4場頭馬吸金逾1240萬
影視圈
11小時前
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
政府招聘博物館助理！5天工作月薪達$2.3萬 助推非遺發展計劃 符合2條件即可應徵
生活百科
10小時前
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
長輩50歲「躺平」要錢掀爭議 高質長者正能量打臉：65歲手術後考保安不靠仔女｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
01:41
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
13小時前
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
陳慧琳奶奶劉沈靜月初離世今設靈 兒子劉建浩、兩名孫仔一身素服送別丨獨家
影視圈
2小時前