佛誕｜漁護署籲放生動物前須謹慎思量 將派員巡查熱門地點

佛誕將至，部分市民或會放生動物祈求積福。漁農自然護理署今日（22日）提醒市民，放生動物前必須謹慎思量。漁護署發言人，近年有市民進行放生動物活動時不當地放生動物，例如放置動物於不合適的環境，可能會影響該等動物的存活。另外，若放生的動物屬外來物種或與本地生態不協調，有可能對自然生態造成負面的影響，政府並不鼓勵市民放生動物。漁護署會派員適時巡查有可能出現放生活動的地點，並進行宣傳和教育工作。

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人不當地放生動物令動物承受不必要的痛苦即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁3年。



發言人重申，為保障動物福利，市民參與放生活動前必須謹慎思量，亦可考慮參與其他公益活動，例如植樹或參與動物福利團體和環保組織的義工服務。政府亦鼓勵市民支持及參與以科學為基礎的增殖放流，以代替不當的放生行為。