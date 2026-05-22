兩老婦因上香口角推撞 七旬婦上訴得直獲撤銷定罪 官指不排除輕力推而事主自己絆倒

恆安邨兩名老婦前年3月因上香問題而口角，其中72歲婦人被指推跌七旬女鄰居，導致對方頭部受傷送院。72歲婦人經審訊後裁定對他人身體加以嚴重傷害罪成，判囚1個月。她不服定罪提出上訴，高等法院原訟法庭暫委法官李俊文今裁定婦人上訴得直，撤銷定罪及擱置刑期。法官指，不能排除上訴人因自然反應而輕力推事主，加上當日環境潮濕、二人均年近七十，事主「𠽤一𠽤」後倒地，上訴人有可能無任何惡意。

法官在判詞中指，原審裁判官在無證據下裁定事主鍾葵鑽無情緒激動，及無向上訴人莊燕英邁進的裁斷有可商榷之處。證供指上訴人前年3月11日早上出門時，見到鍾在門口上香，火光熊熊及煙霧瀰漫，故上前表示不滿，「又裝香，又點蠟燭，這麼大煙，我都很不舒服，而且現在大家都講話環保」。其後鍾站起稱「人在做，天在看，嗰天遲早收你」，並推上訴人的肩膀。法官認為從常理而言，二人口角期間鍾情緒激動，從蹲下至站立時有向上訴人的方向前進，更有可能是事實。

可能輕力推而事主再於潮濕環境下絆倒

法官指更關鍵的是，裁判官已裁定上訴人僅用右手推了鍾的肩膊一下；而上訴人一再強調力度「一般」、「不是好大力」，鍾往後跌時曾「褪兩步」、「𠽤一𠽤」及當時環境潮濕。法官考慮到二人均年近七旬，鍾剛從蹲姿站起，認為無足夠證據推論出上訴人推鍾的力度「不是輕輕的推」。法官提出有可能是上訴人被鍾推後，「自然反應保護自己」的情況下，單手輕推對方，惟鍾因為自己絆倒及環境潮濕等因素，而向後倒地。

法官終裁定證據未能在毫無合理疑點下支持，上訴人有意對鍾的身體施以嚴重傷害，裁定上訴得直，撤銷定罪及擱置刑期。

案件編號：HCMA137/2025

法庭記者：雷璟怡