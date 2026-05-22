橫頭磡邨住戶受鄰居滋擾多年 錄片段向房委會投訴不獲受理 住戶提司法覆核獲判勝訴

黃大仙橫頭磡邨某住戶投訴鄰居滋擾多年，惟房署表明，按規定必須由物業管理職員親自「斷正」才能對鄰居扣分，而不能單單以其閉路電視片段為憑。住戶質疑此舉屬誤解屋邨管理扣分制，去年入稟申請司法覆核，要求法庭下令房署接納公屋住戶提供的影片作證據等，再重新考慮對鄰居扣分。法官高浩文今午於高等法院宣判住戶勝訴，認為住戶片段等證據可能同樣重要，足以「充份佐證」違規行為。

房委會只視閉路電視片段為參考不作證據

本案申請人為司徒永亮，建議答辯人為香港房屋委員會。申請人指房委會誤解屋邨管理扣分制，不接受公屋住戶證據包括閉路電視片段做證，而必須由房屋事務主任或保安員現場目擊違規行為才能對住戶扣分；房委會一方則否認指上述說法不是實際做法。

法官今指必須先考慮上述說法是否實際做法，聆訊中雙方同意公屋住戶提供的影片可能相關，不應自動排除。法官參考房委會內部電郵、信件等內容，當中提及「100%方針」、「無爭議空間」，指出房委會執法非常依重執法人員現場目擊事發經過，用字超出房委會執行手冊中的「充份佐證政策」行文原意，申訴專員公署說法就更斬釘截鐵，要求「必須」要執法人員現場目擊事發經過。至於公屋住戶證據包括閉路電視片段等，房委會雖然會接納，惟憂慮片段曾經修剪，內容不實，故不會依賴做證，只用作參考及觸發調查。法官終認為上述說法乃實際做法。

官指房委會誤解了屋邨管理扣分制

法官分析本案真正核心議題為如何構成「充份佐證」，須否由執法人員現場目擊事發經過。法官接納申請方所指，「充份佐證」不等於「絕對佐證」，只要足夠便已構成「充份」。法官認為現實情況中，可能只有住戶相片片段才能顯示到其他住戶的違規行為，但執法人員完全不會參考，或未及到場目擊，因此當住戶相片片段清晰地拍攝到違規行為時，法官不解何以不能「充份佐證」個案。法官因此認為房委會拒納住戶片段，沒有適當地考慮到相關因素，因此房委會實際做法顯示房委會誤解了屋邨管理扣分制。

法官進一步指就算執法人員現場目擊較可取，但作為門檻而言，嚴格程度相當於刑事審訊舉證標準，負擔不可能地高。法官認為住戶片段等證據可能同樣重要，尤其是針對一時衝動之舉，足以「充份佐證」違規行為，終認為房委會政策無理。法官最後裁定房委會實際做法不符屋邨管理扣分制詮釋，房委會管理時理應接受公屋住戶提供的片段來考慮對違規住戶扣分。法官指容許房委會自行檢視案發時決定須否改變，而申請人可得訟費。

案件編號：HCAL2388/2025

法庭記者：陳子豪