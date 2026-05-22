油價︱政府澄清油公司「食價」傳聞 柴油補貼設多重把關 先墊後付若違規會拒付

政府上月起實施兩個月柴油補貼計劃，每公升港幣3元。惟坊間有意見指油公司在補貼計劃中存在先加價「食價」的行為，環境及生態局今日（22日）澄清，柴油價格上升主因是中東局勢導致國際油價波動，並非本地獨有情況；而為確保公帑用得其所，政府在柴油補貼計劃中設立了「先墊後付」及嚴格核數審計等多重把關機制，確保所有補貼能全數落入用戶手中，違者將面臨追究。

有油公司下調零售牌價

政府由4月30日起推出為期兩個月的柴油補貼計劃，為本地公用、商用車船及相關工商業用戶提供每公升3元的折扣。針對外界質疑油公司在計劃公布後率先加價「食價」，環境及生態局直指有關說法與事實不符。當局解釋，受中東局勢影響，全球化石燃料價格均錄得升幅。數據顯示，自4月中旬以來，國際成品油價格上升約港幣0.5元（+6.67%），同期內地零售價亦兩度上調，升約港幣0.4元（+4.0%），而本地柴油牌價則上升港幣0.6元（+1.66%）。雖然今日已有油公司下調零售牌價，但預料未來柴油價格仍會受外圍局勢不穩影響而波動。

「先墊後付」防濫用

為保障公帑用得其所，補貼計劃已加入多重保障。「先墊後付」安排規定油公司及分銷商必須先以減價3元的金額出售受補貼柴油，並在客戶單據上清晰列明補貼額與售價。供應商在一星期後方向政府提交報告、銷售紀錄及發票，以申請發還墊付差價。政府會在嚴格核實無誤後才發放款項，若發現問題，當局有權拒絕發還差價，甚至轉介執法部門跟進。目前補貼計劃運作大致順暢，政府已陸續收到供應商提交的每周報告並正進行查核。

嚴格核數審計追究違規

此外，在補貼計劃結束後，油公司和分銷商必須向政府提交經核數的審計報告。報告須列明扣除所有折扣（不包括每公升3元的補貼）後的平均零售價格變動，並與補貼期前及期間的進口價格作比較。若該比率出現變動，即顯示可能存在「食價」情況，政府可憑審計報告跟進並追究涉事供應商。當局強調會全力落實安排及把關，務求補貼計劃能真正惠及受柴油價格上升影響的用戶。