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尖沙咀酒吧黑幫互毆1死3傷命案 青年誤殺等4罪成囚13年10個月

社會
更新時間：17:35 2026-05-22 HKT
發佈時間：17:35 2026-05-22 HKT

和勝X與14X兩批黑幫人馬於2020年10月，在尖沙咀酒吧M1 Bar爭執，其中一方「吹雞」後發生群毆及投擲硬物，終導致1死3傷。2名青年重審後謀殺罪脫，誤殺、有意圖傷人及襲擊他人致造成身體傷害共4罪成；其中一人早前被判囚11年4個月。法官陳慶偉今午於高等法院判處28歲同黨入獄13年10個月，法官表示被告在死者倒地後仍繼續毆打，行為接近謀殺。

死者失去意識仍繼續遭被告毆打

法官引述現年28歲被告王永滐親撰的求情信，指他深感悔意，冀法庭輕判。法官其後指出，案中雖沒有使用菜刀鐵通等常見武器，惟王永滐等人曾使用酒樽鐵櫈，威士忌酒樽樽身厚重，致命威力不亞於鐵鎚，而打鬥始於幫派成員爭鬥，屬重要因素。陳官提到王永滐身處吧枱，從一開始就加入毆鬥，甚至直至死者失去意識仍不收手，王永滐蓄意犯案，造成死者受重傷致死，誤殺行為迹近謀殺，遂以13年半監禁為量刑起點。而考慮案例後，法官認為王永滐可獲16%的扣減，誤殺罪判囚11年4個月。

過程中投擲鐵櫈等硬物猛烈襲擊

就著2項蓄意傷人罪，法官認為王永滐等人的襲擊猛烈，投擲鐵櫈等硬物，令傷者至今仍受傷勢困擾，加上涉及三合會元素，遂各罪判以4年監禁；而襲擊他人致造成身體傷害罪涉及的傷勢比較輕微，判以18個月監禁。王永滐經審訊後被定罪，不能獲得扣減，部分刑期分期執行，終判囚13年10個月。

2名男被告陳政希及王永滐同被控1項謀殺罪及2項有意圖傷人罪，王永滐另被控1項襲擊他人致造成身體傷害罪，陳政希則承認1項襲擊他人致造成身體傷害罪。陪審團在審訊後以大比數裁定2人謀殺罪脫，另一致裁定兩人1項誤殺罪、2項有意圖傷人罪及1項襲擊他人致造成身體傷害罪共4罪罪成。陳政希早前被判囚11年4個月。同涉案的6名和勝X男成員早前承認誤殺、傷人等4罪，帶頭「吹雞」增援的主腦「蔥頭」謝展聰監禁10年4個月，其餘5名同黨各判囚10年。

案件編號：HCCC39/2024
法庭記者：雷璟怡

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