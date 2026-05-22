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加電費︱港燈上調燃料費 6月每度電加5.3仙至31.3仙 升幅20.4%

社會
更新時間：17:39 2026-05-22 HKT
發佈時間：17:39 2026-05-22 HKT

港燈宣布上調燃料調整費，6月每度電31.3仙，較5月的26仙上調5.3仙（+20.4%）。港燈指，有關調整開始反映國際燃料價格受中東戰爭影響而顯著上升的情況；惟由於「遞延效應」，現時數字尚未全面反映燃料成本的變動，未來數月的燃料調整費仍會繼續攀升。

每月燃料調整費按既定機制，根據過去3個月的平均實際燃料成本計算。換言之，6月的燃料調整費是按今年2月、3月及4月的平均燃料成本釐定。

港燈：未來數月燃料調整費仍會繼續攀升

港燈發言人指，由於燃料調整費機制存在遞延效應和其他因素，相關高昂的燃料成本會逐步反映在燃料調整費上，未來數月的燃料調整費仍會繼續攀升。

發言人重申，燃料價格波動屬外圍及不可控因素，港燈將繼續密切監察國際能源市場的變化，透過多元燃料採購、優化燃料組合及審慎的庫存管理，致力控制燃料成本，確保電力供應的同時，符合排放限值和致力減低價格波動對客戶的影響。燃料調整費是按透明的「實報實銷」機制釐定，公司僅收回實際燃料成本，並不會從中獲利。

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