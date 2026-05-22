伊波拉病毒｜劉宇隆：演變成大流行風險偏低 市民毋須進入驚慌狀態

針對剛果民主共和國多個城市爆發伊波拉疫情，政府向當地發出紅色外遊警示。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆教授今早(22日)在電台節目指出，雖然病毒在非洲中部的擴散風險極高，但在國際層面演變成大流行的風險仍然偏低。因此，他認為港府發出紅色旅遊警告的舉措已經足夠及適當，呼籲香港市民毋須進入驚慌狀態。

戰亂致使疫情擴散 倡按地理省份區分感染風險

劉宇隆進一步解釋當地疫情失控的背景原因，指出該國自去年年底爆發戰亂，導致接近二百萬人流離失所。民眾在缺乏良好醫療照顧的情況下，令原本多發於農村的疾病，擴散至東北部最偏遠的兩個省份。他建議防疫工作不應「一竹篙打一船人」，將全國視為極高風險，而應精準識別來自該兩個爆發疫情的東北偏遠省份的人士，因為只有從該特定地區前來的人，其傳播風險才屬於極高水平。

探討病毒傳入香港的潛在途徑時，他提到，由於伊波拉病毒的潛伏期長達兩至21天，循海路出行需時甚久，未能構成即時威脅，因此乘搭飛機來港，特別是經阿塞俄比亞等地轉機的航班，便成為最關鍵的傳播途徑。

伊波拉病毒的潛伏期長達兩至21天。衞生防護中心圖片

衞生防護中心圖片

新病毒株缺乏疫苗及特效藥 傳統公共衛生手段成防線

面對是次爆發的伊波拉疫情，劉宇隆警告這是一種與以往不同的新病毒株，目前並沒有認可的疫苗可以預防，亦缺乏相關抗體或特效藥物作治療之用。基於現有醫療技術的局限，他強調目前唯一能夠依賴的防禦方式，就是採取傳統的公共衛生監控手段，並加強對全港市民的防疫教育，讓大眾了解風險來源。

倡升級旅客監控力度 疑似個案應避免乘搭公共交通

就現時衛生署針對轉機旅客進行健康篩查及要求主動申報等措施，劉宇隆認為現時的人力投放所達到的效果雖然足夠，但由於無法百分百防範隱瞞申報或處於無病徵潛伏期的旅客，不能百分百堵截感染個案。他建議當局應提升監控力度，特別是針對來自剛果民主共和國那兩個高風險省份的旅客，必須實施主動式的嚴密監察，包括每24小時由專人主動追蹤及查問其健康狀況；此外，他強烈呼籲這些高風險旅客若出現發燒等徵狀，絕對不能自行乘搭公共交通工具前往醫院急症室，以防病毒在社區擴散。

