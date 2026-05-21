Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉與未滿16歲少年非法肛交 印裔男獲不提證供起訴 申請訟費被拒

社會
更新時間：16:57 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:57 2026-05-21 HKT

未滿16歲少年疑前年在交友應用程式認識兩名男子後，分別與兩人到地盤和沙田某屋苑肛交，少年與母親爭吵時揭發事件。涉案50歲印裔男及34歲男子，原本各被控與16歲以下男子作出肛交及作出嚴重猥褻行為罪，但控方不提證供起訴，2人獲判無罪。涉案印裔男早前向法庭申請訟費，區域法院法官陳廣池今頒下判詞，拒絕辯方申請，指印裔男自招嫌疑，而他唯一脫罪的原因只是事主不願出庭接受盤問。

辯方申訟費指控方不應依賴情緒不穩事主證供

涉案被告為Jahangir Adil及童富涵。其中Jahangir在申請法援前曾聘請私人律師，他獲控方不提證供起訴後，提出訟費申請，共約4.5萬元。童則沒有任何訟費申請。

辯方申請訟費時，指Jahangir在警誡下沒有任何招認，也沒有Jahangir與X透過涉案交友應用程式約見的證據，案中唯一證據只是X在警方認人程序中認出Jahangir，而在認人程序中X的情緒不穩定，控方不應依賴其證供作出起訴。

陳官在判詞指，一般而言，法庭會批准脫罪被告的訟費申請，除非被告自招嫌疑或令控方誤以為證據比實情更確鑿。本案事主X屬「易受傷害證人」（vulnerable witness），即使他未有出庭接受盤問，其錄影會面記錄亦可呈堂，而他更在認人程序中認出Jahangir。X是否情緒不穩定及能否出庭作證，並非唯一訟費考慮。此外，警方調查亦顯示Jahangir案發時在土瓜灣某個地盤任職保案員。

官以Jahangir自招嫌疑拒絕訟費申請

陳官指，現階段Jahangir唯一脫罪的原因是X沒有出庭接受辯方盤問，但X的錄影會面記錄仍存在，而Jahangir雖有保持緘默的權利及無責任披露其辯護方向，這亦代表法庭應把Jahangir的行為納入訟費考慮。陳官認為毫無疑問Jahangir是自招嫌疑，故拒絕其訟費申請。

控方案情指，事主X與母親爭吵期間提及自認是同性戀，並曾與男性發生性行為，母親報警處理。X透過在交友應用程式上認識兩名被告，其中Jahangir在2022年4月至6月曾帶X到涉案建築地盤進行肛交及口交，Jahangir又向X表示希望與未成年男子發生性關係，及給錢X供他搭的士離開。

案件編號：DCCC421/2025
法庭記者：王仁昌

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
3小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
6小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
11分鐘前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
11小時前
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
4小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
2026-05-20 16:58 HKT
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
6小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
23小時前