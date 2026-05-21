智慧AI方案展 | 蔡傑銘 : 政府全方位推進「AI+」發展 實現「AI產業化、產業AI化」

創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘今日（21日）表示，政府正全方位推進「AI+」的發展，包括設立人工智能超算中心、推出30億元人工智能資助計劃、透過InnoHK推動AI研發，以至全民AI培訓等，實現「AI產業化、產業AI化」。創科局未來將透過成立「香港人工智能研發院」促進香港人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景、推出加入AI元素的「數碼轉型支援先導計劃」，以及發展沙嶺數據園區等措施，進一步推動AI創新和落地應用。

蔡傑銘出席由香港生產力促進局主辦的「AI with HKPC」智慧AI方案展。「AI with HKPC」旨在透過在AI治理、科技及人才方面的全方位支持，協助中小企業、教育工作者及物業管理公司順利推動AI應用，實現從試點走向全面實施的轉型之路。今年活動聚焦三大主題：智能製造、創新公共服務和「全民AI」培訓，透過主題交流會、實用工作坊和AI解決方案展示，推動企業把握智慧轉型新時代。

他表示，香港人工智能研發院可望於下半年正式投入運作，進一步支持AI研發及成果轉化；經優化的數碼轉型支援先導計劃亦將於年內推出，當中會加入AI數碼方案元素，協助中小企應用AI，提高其營運效率和競爭力。至於沙嶺數據園區預計至2032年可提供18萬PFLOPS算力（即每秒18萬千萬億次浮點運算次數），相等於目前香港算力的36倍，可大幅提升香港算力規模，更重要的是能主動融入國家「人工智能+」行動、把香港打造成國家和國際雙數據樞紐的關鍵一步。