兩度製作具煽動意圖紙張拋出屋外 55歲地盤工認兩煽動罪還押下月求情

地盤工人在2024至2025年間兩度製作具煽動意圖的紙張，並將紙張拋出觀塘一單位外，被控兩項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。案件今在西九龍裁判法院首次提堂，被告承認兩罪，主任裁判官蘇文隆將案件押後至6月9日求情及判刑，待取背景及心理報告，辯方申請保釋被拒，被告還押候懲。

55歲被告黃振輝，承認兩項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。控罪指被告於2024年10月2日及2025年12月5日在香港，兩度出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作寫有陳述的紙張，將該等紙張從九龍觀塘安達邨禮達樓12樓某單位拋出公眾地方，並向公眾傳布和提供該等陳述，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC2368/2026

法庭記者：黃巧兒