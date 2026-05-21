Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩度製作具煽動意圖紙張拋出屋外 55歲地盤工認兩煽動罪還押下月求情

社會
更新時間：15:40 2026-05-21 HKT
發佈時間：15:40 2026-05-21 HKT

地盤工人在2024至2025年間兩度製作具煽動意圖的紙張，並將紙張拋出觀塘一單位外，被控兩項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。案件今在西九龍裁判法院首次提堂，被告承認兩罪，主任裁判官蘇文隆將案件押後至6月9日求情及判刑，待取背景及心理報告，辯方申請保釋被拒，被告還押候懲。

55歲被告黃振輝，承認兩項出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。控罪指被告於2024年10月2日及2025年12月5日在香港，兩度出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即製作寫有陳述的紙張，將該等紙張從九龍觀塘安達邨禮達樓12樓某單位拋出公眾地方，並向公眾傳布和提供該等陳述，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意；煽惑他人在特區作出暴力作為；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC2368/2026
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
9小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
5小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
2小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
22小時前
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
「好Ｘ恐怖！」紅雨強襲坪輋 紋身港女斷電崩潰直擊屋企變汪洋 網民驚見「浮屍」嚇破膽｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
21小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
23小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-20 14:06 HKT
瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄
即時國際
9小時前