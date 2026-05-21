大律師公會捷克出席「律師領袖周年大會」 毛樂禮：國際仲裁的道德操守成焦點

香港大律師公會主席、資深大律師毛樂禮昨午（20日）遠赴捷克布拉格出席「國際律師協會」（IBA）主辦的第19屆「律師領袖周年大會」（Annual Bar Leaders’ Conference），與全球40多個國家或地區的大律師公會、律師會領袖，討論共同關心的法律議題。毛樂禮表示，今年會議重點之一是國際仲裁引發的道德操守問題，講者就國際仲裁引起的法律及道德責任，以及利益衝突問題等發表意見。毛樂禮認同就有關問題制定及參考國際仲裁指引非常重要。

大律師公會毛樂禮、鄧建文出席

陪同毛樂禮參加會議的還包括公會副名譽秘書、大律師鄧建文，兩人一連兩日在布拉格參與會議。除了法治等議題，今年會議還討論各個司法管轄區的大律師公會在反貪方面的努力，以及氣候暖化、性別平等課題。

毛樂禮：防止利益衝突指引重要

毛樂禮指，國際仲裁個案涉及的商業價值日益增多，無論有關個案是否由仲裁機構處理，仲裁案很多時候會涉及大量的律師及大律師，包括代表案件各方的法律代表以及仲裁員。「國際律師協會」在推動防止利益衝突指引方面一直扮演領導角色，有關指引多年來被大部分國際仲裁庭採納，毛樂禮也十分認同相關指引的重要性。

毛樂禮指出，大部分參與會議者都是歐美國家的律師會領袖，布拉格會議正好是一個平台，讓各地的法律界領袖作出專業討論。公會趁機會跟不同的司法管轄區法律組織代表會面，作深入交流，包括國際律師協會（IBA）會長Claudio Visco。毛樂禮認為香港法律界應該在國際上繼續與海外同業保持緊密交流，介紹香港作為亞洲區普通法司法管轄區的優勢。

「國際律師協會」的年中會議，也在20日至23日期間在布拉格同時舉行。國際律師協會在1947年成立，組織龐大，目前成員包括約8萬名國際律師，分別代表着170多個國家的190個大律師或律師團。