舉報濫用公屋︱梁文廣：具震懾及保底作用 $3000獎金合適毋須加碼

房委會去年推出「舉報濫用公屋獎」計劃，截至今年3月，共接獲5,400宗參與計劃的實名舉報，累計25宗舉報成立。房委會委員、立法會議員梁文廣表示，數字反映計劃具震懾及保底作用，現時獎賞金額水平合適，毋須調整。

誤會或資料不全 八成舉報未能跟進

對於5,400宗舉報中，超過八成因缺乏關鍵資料或誤會而屬於未能跟進，梁文廣今日（21日）在電台節目中指，這並不代表市民濫報、惡意報復或弄虛作假，實名制舉報可杜絕惡意作假，相信市民一般不會以此進行報復行為，未能跟進的個案多數是因為舉報人未能提供屋邨、樓宇或涉事單位等具體資料；亦有部分市民對「濫用公屋」定義存有誤解，將日常噪音、環境衞生等屋邨管理投訴，或已申報的「加戶」誤認為違規分租而作出舉報。

梁文廣強調，大部分公屋居民都守法循規，濫用者只屬極少數，計劃能發揮保底作用，透過鄰里的觀察，成功揪出連申報表或房署職員日常巡查也未能察覺的隱蔽個案。他指，即使只收回20多個單位，亦能協助20多個家庭上樓，達至計劃的初衷。

對於有議員建議提高3,000元獎金，他指，現時舉報數字或實際執行情況皆暢順，認為金額暫時在合適水平，毋須調整。梁文廣亦提到，更重要是未來可進一步優化計劃的舉報流程，例如在市民提供資料時，職員可多作詢問及提醒填寫確切關鍵資料；若發現個案僅屬一般屋邨管理問題，可即時轉介相關部門跟進，從而提高執行效率。

現階段不應為重建戶揀樓設上限

另外，提及剛於昨晚截止的「居屋2025」及「綠置居2025」申請，其中「居屋2025」接獲9.9萬份申請，超額認購約13倍。梁文廣認為情況屬預期之內，反映資助出售房屋仍受中產及夾心階層歡迎，提議政府未來考慮調高公營房屋中資助出售房屋的比例。

針對坊間憂慮今期有逾6,000個受重建影響的公屋住戶享有優先揀樓資格，會否削減一般申請者上樓機會。梁文廣指出，根據過往經驗，重建戶最終購買居屋的比例通常不足一成，相信不會對一般申請者，特別是家庭申請者，構成大幅度影響，受影響較大的多數為排序較後的非核心家庭或單身人士。因此現階段毋須為重建戶設揀樓配額上限，以免影響他們向上流動的機會。

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