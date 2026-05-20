流感｜兩童現嚴重併發症 12歲男童乙流併發腦病變 情況危殆留醫PICU

​衞生署衞生防護中心今日（20日）正調查兩宗兒童感染季節性流感後出現嚴重併發症的個案，涉及兩名過往健康良好的男童。首宗個案涉及一名12歲男童。他於5月12日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水及全身乏力，5月14日進一步出現嘔吐及神志不清。期間，病人曾向私家醫生求診，5月16日被帶到將軍澳醫院急症室求醫，需留院接受治療。他的情況其後惡化，於5月18日被轉送到基督教聯合醫院兒童深切治療部。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對乙型流感呈陽性反應，臨床診斷為乙型流感併發腦病變。病人目前仍然留醫，情況危殆。

另一宗個案涉及一名10歲男童。他於5月10日出現發燒、咳嗽及流鼻水，翌日（11日）向私家醫生求診。他在5月12日進一步出現氣促，被帶到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，因血含氧量下降，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫，臨床診斷為肺炎。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，但對其他病毒及細菌的化驗結果呈陰性。綜合臨床資料，中心判斷男童因感染甲型流感併發肺炎。病人現已康復出院。



中心接獲上述兩宗個案的呈報後，立即展開流行病學調查。初步結果顯示，兩名男童於去年底已接種2025／26年度季節性流感疫苗。兩人最近均沒有外遊。

本港流感活躍程度目前雖然仍處於較低水平，但最新一周的流感病毒陽性百分比有輕微上升。根據以往經驗，香港每年有機會出現兩個流感季節。去年夏季流感季節較過往遲開始，並持續較長時間，從去年9月初延續至今年1月初，以致傳統於每年第一季出現的冬季流感季節今年沒有出現。鑑於距離上一流感季節已經接近半年，社區累積了一些近月沒有感染流感的市民，因此不排除流感活躍程度有機會再度上升。中心再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，現時仍可接種。