長洲太平清醮｜飄色巡遊8名色芯率先亮相 中東油王、高官現身街頭

每年長洲太平清醮的飄色巡遊都是重點活動，今年挑選色芯競爭空前激烈，吸引逾千名小朋友報名，選出450人參與試鏡，經過層層挑選，最終僅有9名小朋友成功入選色芯，當中既有二度入選的「小前輩」，亦有首次亮相的新面孔，年齡最小的更只有4歲，他們各自以政府官員、中東油王、律師及醫生亮相。

5歲冬冬和4歲半梓航 第二度入選扮演政府官員

作為色芯「小前輩」的5歲冬冬和4歲半梓航，是第二度入選扮演政府官員。冬冬在綵排期間表現得自然生動，結束後更要求「OT(加班)」不願收工，媽媽Ingrid表示，女兒平日熱愛表演，舞台感極強，雖然平日會畏高，走樓梯時顯得緊張，但在飄色上毫不怯場，反而因有觀眾而感到興奮，甚至模仿她最喜歡的卡通人物Mickey Mouse(米奇老鼠)揮手、飛吻，相當投入。而去年巡遊後更令她樂而忘返，「她很享受與觀眾互動，上年結束後已經問何時再有飄色」。

4歲半的梓航去年飾演警察後，今年改以政府官員造型登場，年紀小卻展現小師傅的風範，在台上主動互動，淡定地接受訪問，更稱「下年希望可以扮警察，大個想做鄧炳強」。劉爸爸透露，去年感受到飄色帶來的正能量，除了是體驗長洲獨有文化，亦是承傳文化，「街坊和他打招呼、加油，他都很開心，也見到整個長洲很團結、齊心」，故「做甚麼角色都是一個體驗」，重要的是讓小朋友明白，即使辛苦也要堅持下去。

4歲的希希首次入選，扮成中東油王，穿上頭巾、長袍配金鏈亮相，他更是今年年齡最小的色芯。陳爸爸表示，得知島外人也能參與其中，認為機會難得，可進一步認識長洲和飄色，「他平時很外向，很喜歡與人傾計，又不怕高，更喜歡扮消防員、蜘蛛俠，所以上台完全無怯場」，計劃來年繼續報名。他更向兒子解釋角色意思，讓他知道自己角色同世界大事有關，又會指導拍照動作，「例如花花、心心，都是跟冬冬學。」

同樣首次做色芯的5歲半一一扮演「碰瓷黨」案件中的律師、醫生。媽媽Sum表示，雖然一一因超重只獲安排下層角色，但他仍相當興奮，「他很想挑戰難度，綵排站了兩小時，面試站在上層時，都無喊、無扭計。」她笑言，當日會準備小法寶「珍寶珠」作為鼓勵，「他經常接觸陌生人，但並非對每件事都很大膽，今次最緊要有笑容，能夠完成全程就最好」，亦希望在超齡之前參與，感受長洲的盛大活動。

記者 ：何姵妤

攝影：蘇正謙