燒烤場生意拍鳥蠅？有東主歎單日生意僅800多元 議員：年輕人娛樂習慣改變 轉型或需新噱頭

繼「鴻運燒烤煌」於４月結業後，大埔燒烤勝地大美督，再有人氣燒烤場陷入經營困境。經營近二十年的「巴希雅海灣重慶燒烤」老闆近日在社交平台大吐苦水，指一日營業額僅得八百多元，大嘆被時代拋棄，逐決定在下月轉手他人經營。早前亦有食客表示，於周末前往元朗區一個燒烤場，形容現場空無一人，猶如「包場」，嘆「星期日香港已死」。立法會飲食界議員梁進分析指，自去年底起香港消費模式急劇轉變，北上消費成風，加上年輕一代娛樂習慣改變，令傳統燒烤場需求消退。

假日生意「碎片化」

梁進表示，香港飲食業的消費模式自去年底開始出現急速且大幅度轉變。以去年平安夜為例，尖沙咀大型商場的食肆在晚上7時仍未滿座；而今年復活節長假期更有逾200萬人次外遊，令本地食肆叫苦連天。即使是五一假期，雖然旅客區食肆生意尚可，但民生區及高級食肆生意依然慘淡。梁進形容，現時飲食業的情況非常「碎片化」，同一時段內不同類型食肆的生意落差極大，反映整體消費文化已經改變。

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年輕人娛樂習慣改變 轉型或需新噱頭

針對燒烤場生意一落千丈的情況，梁進解釋，昔日港人的周末消費較為本地化，燒烤及唱卡拉OK是熱門選擇。然而，現時市民的消費模式已大規模轉移，北上消費成為新常態。同時，年輕一代的行為模式亦有別於以往，對傳統燒烤及卡拉OK的興趣明顯減退，轉而傾向選擇Party Room或韓式燒烤等新興消費。他強調，這類活動熱潮的消退，並非單純因為市民選擇北上或不消費，而是相關興趣在整體市場上已逐漸消退。

被問及傳統燒烤場等舊式食肆是否仍有轉型空間，梁進認為轉型空間「永遠都有」，但關鍵在於是否有足夠的市場空間及前景。他建議，傳統行業在轉型時需要思考能否為消費者提供新的「故事」或噱頭，以重新吸引顧客。

記者：郭文卓