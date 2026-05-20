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中環皇后像廣場花園局部封閉5年作工地 以建行人隧道連接中環新海濱3號用地

社會
更新時間：15:42 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:42 2026-05-20 HKT

中環終審法院對出、遮打道與德輔道中之間的皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近港鐵中環站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場張貼的告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。

根據發展局及康樂及文化事務署去年底呈交中西區區議會文件，在遮打道至干諾道中之間的皇后像廣場花園，28%面積（1,765平方米）將由今年第三季起圍封5年至2031年第二季，劃作工地範圍，讓發展商恒基地產須按賣地條款，興建連接港鐵中環站與新商業項目Central Yards二期（中環新海濱3號用地）的行人隧道時，用以放置吊機及施工車輛。範圍內有9棵樹木需要移除，恒基正就優化皇后像廣場花園有關部分進行設計，及就優化和日後長遠管理現有行人隧道的安排與部門商討細節。

文件指擬建行人隧道雖然全線位於地底，但施工期間需要利用皇后像廣場花園局部地方作為工地範圍。雖然休憩用地部分需在施工期間封閉（受影響設施包括：方形噴水池、公園座椅、遮蔭棚及綠化植物等），餘下超過7成的休憩用地及其行人通道將繼續如常開放予市民使用。再者，在工程期間，發展商將於鄰近文華東方酒店的一帶額外提供一條不少於1.5米寬的臨時行人通道，保持遮打道和干諾道中的連接性。

文件指發展商預計擬建行人隧道工程的施工期由今年第三季開始，預計2031年第二季完工。干諾道中為交通繁忙的重要交通幹道，修訂工地範圍附近亦有不少建築物，均為工程帶來一定挑戰。發展商會盡力探索縮減施工時間的空間及方法。工程將分三期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月。最後一期則包括優化皇后像廣場花園有關部分，約12個月，這部分工程須在新行人隧道完成後才可進行。

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