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舒適堡母公司及相關公司入稟高院 呈請5間舒適堡旗下公司清盤

社會
更新時間：13:33 2026-05-20 HKT
發佈時間：13:33 2026-05-20 HKT

開業38年的連鎖健身及美容中心舒適堡（Physical）前年突然全線結業，母公司及子公司去年初已被正式頒令清盤。已清盤的母公司及正在清盤的相關公司，昨入稟高等法院申請舒適堡旗下5間公司清盤。根據司法機構網頁顯示，5案均已排期在8月12日處理。

呈請人Global Fitness Management Limited（即前 Physical Health Centre Central Limited，現清盤中）申請Physical Health Centre (Kornhill) Limited及舒適堡(屯門)美容健美有限公司(Physical Health Centre (Tuen Mun) Limited)2間公司清盤。

另一呈請人Physical Beauty & Fitness Holdings Limited（已清盤）則申請舒適堡美容有限公司 (Physical Beauty Limited)、Physical Beauty Centre (Central) Limited及Ever Growth Limited 3間公司清盤。

舒適堡母公司Physical Beauty & Fitness Holdings Limited及子公司Physical Health Centre Hong Kong Limited均嚴重資不抵債，高等法院法官陳靜芬考慮到每間健身及美容中心分店均欠租，舒適堡拖欠374名員工薪金約7,400萬港元，變賣健身器材及美容儀器後僅得1500萬元，不足以償還鉅額債務，2025年1月正式頒令兩間公司清盤。

債權人Physical Health Centre Hong Kong Limited（已清盤公司）在2026年5月11日入稟高等法院，申請舒適堡(荃灣)美容健美有限公司（Physical Health Centre (Tsuen Wan) Limited）、舒適堡(伊利沙伯大廈)美容健美有限公司（Physical Health Centre (E House) Limited ）及舒適堡(元朗)美容健美有限公司（Physical Beauty Centre (Yuen Long) Limited）三間公司清盤；3案均已排期在8月5日進行公司清盤呈請聆訊。

案件編號：HCCW366-370/2026
法庭記者：劉曉曦 

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