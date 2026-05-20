涉病房內咬傷鄰床病人 無業漢辯稱見鬼 床邊欲將其槍斃

無業漢被指去年8月，在伊利沙伯醫院咬傷鄰床男病人，他否認襲擊致造成身體傷害罪，今於九龍城裁判法院續審。被告自辯稱一直有飲酒習慣，每日飲近1公升「二鍋頭」。被告聲稱事發當日，他見到有2名像鬼或牛魔王般的警員在床邊要槍斃他。被告感到非常害怕，惟不記得其他事情，他又否認咬傷事主，直言不認識對方，「這樣的話太不是人了吧」。裁判官吳卓樺押後案件至6月17日續審，期間被告還押。

見警員以為見鬼 黑影像牛魔王「有槍對住我」

吳官昨日裁定表證成立，49歲被告徐洪禹今以普通話作供。被告供稱多年來有飲酒習慣，通常飲酒精濃度56度的「二鍋頭」，每日飲用近1公升。被告指他不喝酒會感到煩惱、鬱悶，曾試過戒酒但不成功。

辯方提及被告於去年8月19日，因從高處墮下多處骨折，而被送入沙田威爾斯親王醫院，事發當日（同年8月26日）被轉至伊利沙伯醫院。被告表示他後來才知入院，「我全身都散曬」，被人觸碰受傷的腿時會痛醒，其餘時間均「一直糊塗」。

被告不記得事發當日的事情，只知感到越來越害怕，他見到靠近腳邊有人站著，「好似鬼咁」。被告形容自己躺在床上，黑色人影高大，就像牛魔王般，「有槍對住我」。被告感到越來越害怕，指對方要槍斃他，被告同意他所說的「鬼」是警員。被告續指之後便失控，他不知道發生甚麼事。其後一個臉圓圓的人，拿著盾牌和被告說話，「好像天使一樣」，二人笑瞇瞇地對話，除此之外被告一概不知。

自稱心地善良否認咬人「若真的話太對不起他」

被告坦言對鄰床姓周的男士毫無印象，他無與周結怨，亦無傷害他人的想法。盤問下，被告指無酒喝時會哭，「幹嘛要打人，我心地善良」；惟他表示與他人喝酒時，被帶動下會有衝突。

被告續指，當日有2個像鬼的人站在面前，感覺他們能𣊬間去到面前，他感覺那二人像「黑白無常」，因為見到有槍故知二人是警員。被告指警員無拿出槍，但突然靠近他，然後他便不知道發生何事。

被問及有否大聲呼救，被告激動地表示「全——部都是壞蛋！邊個幫我？」，又指早已習慣獨自一人，不信任其他人，即使害怕也不會求助。被告自認無力氣拉動病床，又表示不知道曾否咬傷鄰床病人，「如果是真的話，我真是太對不起他」；他其後又否認曾經襲擊鄰床病人。

案件編號：KCCC2257/2025

法庭記者：雷璟怡