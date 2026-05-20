簡樸房｜房屋局九龍城展示樣板房 何永賢指工程樸實 籲業主或營運者及早登記改造

房屋局於九龍城重建計劃內兩個已復歸政府的住宅單位，以樣板房的形式，展示如何改造現有「劏房」為符合最低標準的簡樸房。房屋局局長何永賢今日(20日)在社交平台發文，指在九龍城舊樓中選了兩個單位，展示要改動間隔、新建洗手間的400呎「一間三」單位如何改造，同時展示大致符合要求的「一間二」單位，又如何增添設施以符合「簡樸房」規定。

何永賢又指，財政司副司長黃偉綸和她早前也去視察了改造成果，昨日(19日)亦邀請了多位立法會議員、上訴委員團（簡樸房）成員、專業學會和地產代理監管局代表到場參觀，大家都認同有關改裝豐儉由人，以局方的樣板房為例，樸實的工程，就改造出安全、衞生的「簡樸房」。要改動間隔的「一間三」單位，平均每個分間單位只用了5.1萬元；大致符合要求的「一間二」單位，平均每個分間單位只用了2.5萬元。

在與議員交流期間，不少議員都認同最重要是為基層市民提供安全的居住環境，業主投入成本去符合衞生、防火等安全要求，是非常基本的責任，又細又貴又劣質的劏房必須取締。有熟悉裝修工程的議員指出，有關改裝有壓縮成本的空間；也有議員即場計算，指出改裝成「簡樸房」後可以合法出租，且租金回報不俗。

截至5月中，房屋局已收到近1.1萬個現存分間單位的登記申請，亦持續有業主向我們查詢如何取得認證。局方會持續邀請不同持分者到場參觀，了解「簡樸房」的改裝工程，也鼓勵分間單位業主或營運者及早登記改造，享受「早鳥優惠」，未來依法出租。