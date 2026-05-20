英基學位賄賂案 再有2家長獲准以10萬元保釋等候上訴
更新時間：12:59 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:59 2026-05-20 HKT
發佈時間：12:59 2026-05-20 HKT
13名家長和1名商人於2018至2021年間，向英基烏溪沙國際幼稚園時任行政主任林珍妮，提供至少64萬元賄款，以協助其子女「打尖」入學。14人被判監禁8至14個月不等，14人均已就定罪或刑罰提出上訴，其中3人早前獲准保釋外出等候上訴。另外2名分別被判囚9個月及11個月的女家長今到高等法院申請上訴期間保釋，獲法官楊家雄批准各以現金10萬元保釋。
46歲全職家庭主婦江靜雯及40歲黃美雪今到高等法院申請上訴期間保釋外出。楊家雄法官聽畢各方陳詞後，批准2人保釋外出等候上訴，保釋條件包括保釋金10萬元、需交出旅遊證件、不得離開香港，需居住於報稱地址，每周到警署報到一次。
兩人分別判監9至11個月
區域法院暫委法官陳慧敏今年3月的判決指，江靜雯已婚，育有一名7歲兒子，長年向慈善團體捐款、利用空餘時間探望獨居長者、派發飯盒和物資，但其角色有別於其他家長，江靜雯主動向英基烏溪沙國際幼稚園時任行政主任林珍妮提出「使少少錢可唔可以？」，兩人達成賄賂協議後，江靜雯兒子獲優先安排面試。陳官認為江靜雯罪責自然比其他家長較高，最終判囚11個月。
黃美雪已婚，育有三名子女，過往曾任職多間金融機構包括高盛、美林，並獲嘉許，黃因胸部出現腫塊，已接受兩次手術治療。陳官考慮到黃美雪是初犯、正面良好品格，一旦被判處監禁，家庭及家人必會受到不利的影響等，最終判囚9個月。
案件編號：CACC129/2026
法庭記者：劉曉曦
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