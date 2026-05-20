考車牌｜政府研柴灣建綜合測試大樓分流考生 議員倡延長禁考時段或設「學神禁區」

本港駕駛考試一向困難，合格率僅約3成。選委界議員劉智鵬今（20日）在立法會提出口頭質詢，關注駕駛訓練及路試對道路交通影響，詢問當局有否評估各路試路線是否仍適合作路試用途。運輸及物流局局長陳美寶回應指，運輸署近年已調整九龍培正道及沙田小瀝源等部分路試路線。當局亦正積極物色合適用地擴充考試中心，包括研究在柴灣興建綜合測試大樓，紓緩其他考試中心壓力。

陳美寶表示，政府一直採用雙軌制推行駕駛訓練政策。全港現有17個駕駛考試中心，當中5個設於指定駕駛學校內。每間中心均設有多條包含交通燈及路口等測試項目的路線。

鼓勵業界自設獨立訓練場

陳美寶指，為減輕路面交通負荷，除受法例限制的地點外，全港道路於周一至五早晚繁忙時段及周六早上繁忙時段，均禁止進行學習駕駛活動。運輸署於2023年至2025年期間，已檢視並調整九龍培正道、沙田小瀝源及元朗駕駛考試中心部分路線，有效分散相關路段交通流量，目前交通情況大致暢順。

面對現有考試中心壓力，陳美寶表示，運輸署一直致力在全港物色分布更廣的合適用地，新選址必須具備相當交通流量以測試考生能力，同時需顧及地區居民等持份者意見，因此在市區尋找合適替代用地極具挑戰。政府亦鼓勵業界設立具備獨立訓練場地的指定駕駛學校，若營運者能自行提供符合規劃用地，政府將積極考慮並予以配合。

虛擬實境練車？陳美寶：如土地使用允許會進行更多技術測試

至於本港與內地的駕駛考試模式，陳美寶解釋兩者同樣分為筆試、場地駕駛技能測試及路試三部分，而兩地路試均在公用道路上進行，模式相近。本港17個考試中心內，有12個在場內進行駕駛技能測試，其餘5個因場地限制需在公用道路進行。長遠而言，當局在物色新場地時，會致力選擇能容許在場內進行駕駛技能測試的用地，以進一步減少使用公用道路，平衡學習駕駛者與其他道路使用者需要。

劉智鵬追問，國外推出虛擬實境培訓訓練平台等新科技，詢問當局會否試用相關平台，讓駕駛者可以在封閉環境中增加學習經驗，減少對道路影響。陳美寶表示，當局一向多管齊下，尋覓更多土地用作駕駛測試的場所，如土地使用允許，亦會進行更多技術測試。她續指，當局會分散路試安排編配，日後會考慮更多創新方式。

何敬康倡延長禁考時段或設「學神禁區」

新民黨何敬康提出延長禁考時段或設立「學神禁區」的建議，陳美寶回應指，考生在某些時段的確會對道路安全造成影響。當局正積極物色市區合適地方，現正按工務工程內部程序積極探討，研究在柴灣興建綜合測試大樓，期望藉此紓緩鴨脷洲考試中心壓力，甚至將灣仔區考試人數分流至新增地點。

記者：李健威

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