佛誕｜港鐵周五起一連四天加密東鐵綫班次  加開來往香港西九龍站及福田站高鐵列車

為配合佛誕假期長周末期間乘客的出行需求，港鐵公司將於周五（22日）起，一連四天加密東鐵綫的班次，同時加強高鐵香港段來往香港西九龍站及福田站服務。

東鐵綫將於周五（22日）至下周一（25日）期間，加強上午及晚上部分時段的列車服務，來回方向的列車班次均會加密。其中星期六、星期日及下星期一，早上個別時段往落馬洲站的班次，以及晚上8時半至9時半由落馬洲站開往金鐘方向班次，將由10分鐘一班車加密至約8分鐘一班車。

東鐵綫加強列車服務詳情。港鐵

東鐵綫加強列車服務詳情。港鐵

港鐵表示，經與內地鐵路部門商討後，高鐵亦會在本星期五（22日）起，一連四天加強服務，其中星期六及星期日，將分別加開8對及13對來往香港西九龍站及福田站的列車。關於高鐵的最新班次資訊，乘客可查閲 12306綫上票務平台、高鐵網頁及手機應用程式。

