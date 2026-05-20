小學生將入浴劑當糖果誤服   家庭醫生警告：勿盲目灌水急救免引起嚴重化學反應

元朗一間小學4名小六學生，昨日懷疑誤食一款包裝外觀上與糖果十分相似的入浴劑不適送院，引起社會關注。家庭醫生林永和表示，是次涉事的入浴劑性質溫和，誤服少量並無大礙，但他警告市民，若誤服其他不明化學物品如通渠粉，切勿盲目灌水急救，以免引發更嚴重的化學反應。他也建議改善相關產品包裝，用較大的字體標明不可食用，避免兒童將其誤當糖果食用。

對於是次誤服入浴劑事件，林永和今（20日）在電台節目解釋，涉事產品的成分類似梳打粉及硫酸鈉等，屬於輕微鹼性化學物質。由於產品帶有牛奶香味，粉劑形態猶如爆炸糖，加上包裝設計刻意卡通化，確實容易令人誤以為是一般零食。

首要吐出殘留物

林永和指出，幸好，這類產品本身供沐浴之用，性質相對溫和，若吞下少量，口腔及食道表面通常不會被灼傷；加上人體胃部有胃酸，足以抵擋並中和少量的輕微鹼性物質，因此涉事學童大多無需洗胃，情況安全。

但他強調，處理誤服不明化學物質時因成份及反應不同，不能一概而論，大眾切忌盲目灌水急救。他以通渠粉為例，指出這類強酸或強鹼物質一旦加水，可能會產生劇烈的化學反應，如同做化學實驗一般；若盲目灌水，恐造成更嚴重的內部灼傷。

他建議，若發現有人誤服化學物品，第一時間應盡量將口中殘留物吐出，以減少腐蝕範圍。若情況允許，可含少許水像漱口般吐出，但絕不建議強行灌水。家長或同行者應保持鎮定，並務必保留誤服物質的包裝，一併帶往急症室交予醫護人員了解成分。

包裝應有清晰標示

針對涉事產品設計如零食，林永和認為事件值得社會檢討，若包裝容易引起誤會，便存在極大風險。他直言，很多外用藥水或產品若標示不清，容易令病人誤當飲品。他建議即使是從外國買入的產品，亦應在包裝上重新貼上清晰、要清楚用較大字體的中文標籤，列明「這不是糖果」及強調產品僅供「外用」，以防同類驚險事件再次發生。