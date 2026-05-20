簡樸房｜逾萬登記申請僅4宗獲認證 業界料改裝需一年回本租金或升逾一成

簡樸房制度早在3月開始登記。簡樸房經營者協會副主席何志鵬今早(20日)在電台節目透露，雖然當局已收到約1.1萬宗寬限期申請，但至今認證個案只有4宗。他解釋，業主多持觀察態度，主因在於改裝成本高昂，不少經營者期望在三年的寬限期內，改裝費用會有下調空間，或者政府會推出額外的援助措施。此外，部分單位的先天條件不足，例如面積少於標準的八平方米，業主深知難以符合要求，傾向在獲批延期後直接選擇退場，因而放慢了改裝步伐。

租客夾期困難 獨立電錶成改裝最大阻礙

在實際的改裝過程中，申請獨立電錶成為了經營者面對的最大難題。何志鵬指出，改裝房間的硬件工程及尺寸調整本身並不困難（例如將一開四改為一開三），但行政與協調工作卻極耗時間。他分享協會的實際經驗，指有單位從三月一日開始改裝，直到五月初才完成並進行認證，歷時超過兩個月。他強調，安裝獨立水電錶需要電力公司人員上門檢查線路，這要求單位內所有劏房租客必須在辦公時間內同時留在房內開門配合。由於極難協調所有租客的時間，導致申請電錶的進度遭到嚴重拖延。

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認證費高於官方預期 成本轉嫁或致加租

面對改裝及認證帶來的財務壓力，業界估計相關成本需要一段時間消化，對於政府預計每間房的認可人士簽名費約為3500元，何志鵬指業界目前並未見過如此低廉的定價；若以一個單位分間出三至四個房間計算，整體的專業認證費用往往超過一萬元。他表示，一般業主經營分間房的回報率要求10%以上，預計今次的改裝成本需要約一年時間才能回本。在成本增加及市場規律的驅使下，他預估未來簡樸房的租金可能會出現10-20%升幅。

憂基層面臨安置問題

他估算目前全港約11萬間劏房的入住率高達八成半，在新政策下，預計有約三成的劣質劏房將會被淘汰。他擔憂這批單位退出市場後，會導致部分基層市民失去居所，甚至面臨無家可歸的困境，屆時這批受影響的居民將需要依賴政府的協助與安置。