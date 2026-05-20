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天氣｜天文台晚上9時發出黃色暴雨警告信號 新界北區雨勢特別大

社會
更新時間：19:31 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:31 2026-05-20 HKT

天文台在周三（20日）晚上9時發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台又發出局部地區大雨提示，新界北區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

天文台於晚上8時半已發特別天氣提示，指未來兩三小時香港廣泛地區或受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台凌晨3時45分曾發出特別天氣提示，指與高空擾動相關的雷雨正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

至早上5時45分，天文台發出雷暴警告，有效時間至今日早上7時30分。

早上6時45分，天文台發特別天氣指示，指與高空擾動相關的雷雨正持續影響珠江口一帶。市民請繼續留意天氣變化。早上7時15分，天文台預料強陣風吹襲香港。

天文台表示，與高空擾動相關的雷雨正影響珠江口一帶。同時，一股偏南氣流影響廣東沿岸。

本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約28度。吹和緩偏南風。

展望明日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉，日間炎熱。

 

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