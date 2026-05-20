天氣｜天文台晚上發提示 廣東西部及珠江口一帶有強雷雨區並逐漸靠近本港
更新時間：19:31 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:31 2026-05-20 HKT
發佈時間：19:31 2026-05-20 HKT
天文台在周三（20日）晚上7時半發特別天氣提示，指廣東西部及珠江口一帶持續有強雷雨區發展並逐漸靠近本港。市民請留意天氣變化。
天文台凌晨3時45分曾發出特別天氣提示，指與高空擾動相關的雷雨正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。
至早上5時45分，天文台發出雷暴警告，有效時間至今日早上7時30分。
早上6時45分，天文台發特別天氣指示，指與高空擾動相關的雷雨正持續影響珠江口一帶。市民請繼續留意天氣變化。早上7時15分，天文台預料強陣風吹襲香港。
天文台表示，與高空擾動相關的雷雨正影響珠江口一帶。同時，一股偏南氣流影響廣東沿岸。
本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約28度。吹和緩偏南風。
展望明日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉，日間炎熱。
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