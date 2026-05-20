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義華大廈逼遷︱房屋局接觸150多劏房戶 110戶已搬遷、40戶正考慮住處

社會
更新時間：00:01 2026-05-20 HKT
發佈時間：00:01 2026-05-20 HKT

長沙灣義華大廈早前有近百個劏房戶被要求遷出，房屋局已要求區域服務隊全力支援相關住戶。房屋局昨日於簡布會上披露最新消息，指服務隊已接觸大廈全數約150多戶「劏房」戶，當中有大約110戶已經遷出義華大廈，目前仍有約40戶正考慮或安排其下一步的住處。另外，房屋局收到的4宗簡樸房認證申請，當中包括有租戶居住的原有分間單位，亦有新加入市場的新建單位，局方會在完成審批後，將成功認證單位的地址和相關資訊上載至網上以供查閱，強調資料會公開透明。

房屋局副局長戴尚誠重申，本屆政府決心解決劣質「劏房」這「老大難」問題。何君健攝
房屋局副局長戴尚誠重申，本屆政府決心解決劣質「劏房」這「老大難」問題。何君健攝
長沙灣義華大廈早前有近百個劏房戶被要求遷出。
長沙灣義華大廈早前有近百個劏房戶被要求遷出。

決心解決劣質劏房「老大難」問題

房屋局副局長戴尚誠昨重申，本屆政府決心解決劣質「劏房」這「老大難」問題，強調就違法出租無登記、無認證分間單位的刑事罪行會在新制度實施12個月後、即明年3月1日起才生效；屆時房屋局會持務實、以民為本和風險為本的原則，情理兼備及有序地對違法出租的分間單位採取執法行動，以確保分間單位住戶不會因相關執法行動而流離失所。

戴尚誠指，就市場上可能出現分間單位業主與租戶因種種原因而需要就其租賃安排作商討的情況，房屋局轄下、涵蓋港島、九龍和新界不同區域的6隊區域服務隊持續為受影響的租戶提供即時的協助，例如協助有需要的分間單位住戶申請傳統公屋、「簡約公屋」、過渡性房屋、單身人士宿舍或尋找其他居所等。就義華大廈的情況，區域服務隊有為租戶成功申請入住過渡性房屋及單身人士宿舍；事件發生後，政府已派服務隊在各區作「預防式洗樓」，希望能及早識別同類情況。

記者：趙克平

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