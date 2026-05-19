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涉醫院內咬鄰床病人 男子否認襲擊傷人 男警供稱目睹被告「吐嚿肉出嚟」

社會
更新時間：17:08 2026-05-19 HKT
發佈時間：17:08 2026-05-19 HKT

中年男子涉嫌於去年8月，在伊利沙伯醫院襲擊鄰床病人，今否認襲擊致造成身體傷害罪，於九龍城裁判法院開審。當日負責看守被告的男警供稱，被告突然撲向鄰床男病人，男警嘗試制止時見到被告咬事主頸部。另一在場男警指，見到被告咬事主眼部上方，之後「吐嚿肉出嚟」。裁判官吳卓樺裁定表證成立，案件明續。

事主被咬後臉和頸均有缺損

被告徐洪禹，原被控傷人罪，經修訂後被控襲擊致造成身體傷害罪。承認事實指，被告與周姓男事主互不相識，他們於去年8月26日，分別住在伊利沙伯醫院A座3樓男性病房的26號床及27號床，當時有2名警員看守。當日晚上約9時半，被告於病房內被拘捕。醫療報告顯示，事主的面部、頸部等有皮膚缺損。

警員古施俊（音譯）供稱，他與同袍當晚到病房接替輪更，看守26號床上的被告。被告清醒，沒有無故大叫，他當時身穿束縛衣，有綁帶綁在床架。27號床上是一名姓周的男士。古續憶述，被告突然往右轉，並將27號床拉向自己，隨即撲向周姓事主。古即時喝止但被告無反應，古之後見到被告咬住事主的右邊後頸。

負責看守的警員作供稱，被告徐洪禹於伊利沙伯醫院房內，撲向鄰床咬事主。資料圖片
負責看守的警員作供稱，被告徐洪禹於伊利沙伯醫院房內，撲向鄰床咬事主。資料圖片

警員目睹被告咬事主後「吐嚿肉出嚟」

古及同袍試圖制服被告，惟因被告身型壯碩，在第一次嘗試未能成功。警員呼叫支援，並為被告載上解犯鍊，期間被告一直極力反抗。古和醫院保安、醫務人員等人，將被告移上26號床並將其手服綑綁。衝鋒隊之後到場控制被告，古另指被告被拘捕後在警誡下「無乜反應」。

一同看守被告的警員吳家樂（音譯）供稱，接替同袍時有檢查被告的束縛帶，有綁實床的兩側，吳和同事無跟被告對話。被告撲向周姓事主時，伏在周身上咬其右眼上方，那處被「咬開咗」，傷口連接著一塊肉，被告「吐嚿肉出嚟」。吳試圖拉住被告，見被告將頭靠向周的右頸。吳續指事發前病房內一切正常，無事物刺激被告。盤問時，吳不同意被告當時表現驚恐。

案件編號：KCCC2257/2025
法庭記者：雷璟怡

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